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[수원=스포츠조선 전영지 기자]"두번 다시 우리 안방에서 남의 잔치 하는 건 보지 말자고 했다."

박길영 수원FC 위민 감독이 구단 역사상 첫 통합 우승 역사에 대한 강한 의지를 표했다. 수원FC 위민은 18일 오후 7시 수원종합운동장에서 펼쳐질 2026년 WK리그 챔피언 결정 2차전에서 경주 한수원과 우승 전쟁을 펼친다. 1차전에서 0대0으로 득점 없이 비겼다. 2차전에서 승리하는 팀이 곧 우승이다. 2년 전 챔피언결정전에서 우승했지만 당시는 정규리그 우승을 놓쳤다. 이번엔 정규리그 1위에 이어 사상 첫 통합 우승에 도전한다. 전국체전 우승에 이어 이번 통합우승, 사흘 후 열리는 W코리아컵 결승에서도 승리할 경우 트레블까지 가능하다. 이겨야 사는, 다시 못올 천재일우의 기회다.

박 감독은 경기 전 공식 기자회견에서 안방에서 역사를 쓸 뜻을 분명히 했다. 지난 봄 북한 내고향여자축구단과의 AWCL 패배 악몽을 떠올렸다. "AWCL 4강전 때 우리 앞마당에서 남의 잔치 하는 걸 보며 선수들이 많이 괴로워 했다. 정말 힘들었다. 그 부분을 다시 한번 상기시켰다"면서 "우리 앞마당에서 두번 다시 그러지 말자고 이야기했다"고 털어놨다. 베테랑 지소연, 김혜리를 향한 신뢰도 확고했다. "우리 팀엔 지소연 김혜리 선수처럼 경력이 많은 선수들이 어린 선수들과 소통하는 부분이 크다. 북한 내고향과 할 때보다 집중력이 높다"며 자신감을 표했다.

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전반 초반부터 강공으로 밀어붙일 생각이다. "상대가 한 게임을 더 한 상태여서 우리가 선제골 넣는다면 승산이 있다"고 했다. "전반부터 전방압박을 할 것이다. 선수들에게 슈팅이 제로면 득점도 제로라고 이야기했다. 우리는 리그 최다득점 1위 팀이다. 어떻게 득점하는지를 알고 있고 이 부분을 상기시켰다"고 강조했다. 아래는 박길영 수원FC 위민 감독의 경기 전 공식 기자회견 일문일답 전문이다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

-챔피언 결정 2차전을 어떻게 준비했는지

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1차전 슈팅이 안나와서 무승부가 아쉬웠다. 이틀간 최대한 소통하면서 선수들과준비했다.

-선수들 부상이나 컨디션은?

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권은솜 선수는 햄스트링 부상으로 오늘 경기 참가하지 못한다. 최유리 선수는 1차전 이틀 전에 독감이 걸려서 컨디션이 안좋았고, 과부하가 올 것같아 빼줬었다. 2차전인 오늘은 컨디션이 아주 좋다. 선발 스트라이커로 출전시킬 예정이다.

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-1차전 경주한수원이 압박을 잘했는데 2차전은 어떻게 공략할 것인지.

포메이션을 바꾸면서 공격적으로 전방 압박할 것이다. 상대가 한 게임을 더 한 상태여서 우리가 선제골 넣는다면 승산이 있다. 전반부터 전방압박하겠다. 선수들에게 슈팅이 제로면 득점도 제로라고 이야기했다. 우리는 리그 최다득점 1위 팀이다. 어떻게 득점하는지에 대해 상기시켰다. 어제 패턴 훈련을 많이 했다. 대화를 하면서 하프스페이스에서 상대를 괴롭히는 부분, 득점 연결하는 훈련을 집중적으로 했다.

-오늘 승리하고 우승할 경우 수원 구단 역사적으로도 첫 통합우승이라는 의미가 있는데 선수들에게 어떤 이야기해주셨는지.

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오늘도 기자분들이 많이 와주셔서 감사하다. AWCL때 우리 앞마당에서 남의 잔치 하는 걸 보며 선수들이 많이 괴로워 했다. 정말 힘들었다. 그 부분을 다시 한번 상기시켰다. 우리 앞마당에서 두번 다시 그러지 말자고 이야기했다. 지소연 김혜리 선수처럼 경력이 많은 선수들이 어린 선수들과 소통하는 부분이 크다. 북한 내고향과 할 때보다 집중력이 높다.