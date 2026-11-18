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[수원=스포츠조선 전영지 기자]"이영주가 선발로 나설 중원에 기대를 건다."

박남열 경주한수원 WFC 감독이 창단 첫 우승에 대한 의지를 표했다.

경주한수원 WFC는 18일 오후 7시 수원종합운동장에서 펼쳐질 2026년 WK리그 챔피언 결정 2차전에서 정규리그 1위 수원FC 위민과 우승 전쟁을 펼친다. 1차전에서 0대0으로 득점 없이 비겼다. 2차전에서 승리하는 팀이 곧 우승이다. 경주한수원은 구단 첫 우승에 도전한다. 앞서 4차례 챔피언결정전에 올랐으나 모두 준우승에 그쳤다. 4년 만에 다시 오른 챔프전 무대에서 새 역사에 도전한다. 정규리그 3위(승점 40) 한수원은 플레이오프 단판 승부에서 강호 화천KSPO를 2대1로 꺾고 챔프결정전에 진출했다.

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경기 전 기자회견에서 박 감독은 "오늘 경주한수원 여자축구단의 뜻깊은 10주년이다. 선수들에게 어렵게 올라온 만큼 도전하는 입장에서 우승하자고 했다"고 분위기를 전했다. 필승 카드로 중원사령관 이영주를 언급했다. "이영주가 부상에서 복귀했다. 1차전 부진은 미들에서 좋은 볼 연결이 부족했다. 이영주 선수가 선발로 나와 중원에서 볼 배급 등이 매끄럽게 흘러가지 않을까 기대하고 있다"고 말했다. 아래는 박남열 경주한수원 WFC 감독의 공식 기자회견 일문일답 전문이다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com.

-챔피언 결정 2차전, 어떻게 준비했는지

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회복에 중심을 뒀다. 그동안 잘했던 것 위주로 준비했다.

-경주한수원이 캐슬파크에서 올 시즌 한번도 진 적이 없다.

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느낌은 좋다. 하지만 부담은 크다. 수원FC 위민이 리그를 잘했다. 일단 우리는 어려운 과정을 거쳐서 여기에 왔다. 도전자 입장에서 좋은 경기 하겠다.

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-경주한수원의 첫 우승 도전인데 선수들에게 강조한 부분

뜻깊은 10주년이다. 어렵게 올라온 만큼 도전하는 입장에서 우승하자고 했다.

-공격 전술은 어떻게 준비했나.

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시즌 내내 공격적인 전술 준미했다. 세밀하게 해준다면 골을 넣어줄 수있을 것이다. 이영주가 부상에서 복귀했다. 1차전 부진은 미들에서 좋은 볼 연결이 부족했다. 이영주 선수가 선발로 나와 중원에서 볼 배급 등이 매끄럽게 흘러가지 않을까 기대하고 있다.