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[스포츠조선 박찬준 기자]"김예건(즈베즈다)이 빅리그에 가면 좋겠지만, 선수 차출이 어려워지기 때문에 잘하는 모습을 보면서도 불안하다."

김은중 21세 이하(U-21) 대표팀 감독의 솔직한 속내였다. 김은중호의 미션은 2028년 LA 올림픽 출전이다. 1988년 서울 대회부터 꾸준히 올림픽 무대를 밟았던 한국 축구는 지난 2024년 파리올림픽 본선 진출에 실패하며, 9회 연속 이어온 올림픽 본선 진출 기록을 마감했다. A대표팀에 모든 관심이 쏠리며 뒤로 밀리던 올림픽대표팀은 지난 5월 김은중 감독이 선임되며 뒤늦게 출항했다.

LA행은 그야말로 바늘구멍이다. 출전권이 3.5장에서 2장으로 줄었다. 가뜩이나 아시아 무대는 상향 평준화 되고 있다. 라이벌 팀들은 일찌감치 스타트를 끊었다. 그는 "일본이나 우즈베키스탄 같은 팀들은 벌써 2년 전부터 준비를 하고 있다. 늦은 만큼 더 철저히 준비를 해야 한다"고 했다. 김 감독은 본선행이 걸린 U-23 아시안컵에서 만날 수 있는 선수들이 대거 뛴 지난 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 찾아 분석에 나섰다. 김 감독은 "중국도 만만치가 않다. 동남아시아팀들의 실력도 좋다"고 경계했다.

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코치로 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임과 2020년 도쿄올림픽, 감독으로 2023년 U-20 월드컵을 모두 치러낸 김 감독은 연령별 대표팀에 대한 이해도가 높다. 그는 부임하자마자 실전 경험 쌓기에 초점을 맞췄다. 이 연령대 선수들은 소속팀에서 많은 시간을 뛰지 못한다. 김 감독은 U-20 대표팀을 이끌 당시에도 최대한 많은 경기를 잡아, 선수들에게 기회를 줬다.

이미 10월 A매치 기간 동안 호주 원정을 다녀온 김은중호는 11월 '북중미의 강호' 멕시코를 불러들여 2연전을 치렀다.

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첫 선을 보였던 17일 멕시코와의 2차전에서 보여준 경기력은 호평을 받았다. 과감한 전방압박과 빠른 트랜지션이라는 확고한 게임 모델이 빠르게 자리잡은 모습이었다. 스쿼드 강화를 위한 노력도 계속된다. 발품을 팔아 흙속의 진주를 찾아 나선 김 감독은 이미 김포에서 센터백으로 활약했던 박상현을 발굴했다. 최전방 공격수로 기용해 재미를 봤다. 박상현은 좋은 사이즈와 운동능력을 보여주며 공격진의 새로운 희망으로 떠올랐다.

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김은중호는 멕시코전에서 보여준 선전으로 LA 올림픽 진출의 가능성을 높였다. 관건은 역시 유럽파 차출이다. 해외 진출의 시점이 빨라지며, 이 연령대의 에이스급 선수들이 유럽에서 뛰고 있다. 유럽파는 공격에 집중돼 있다. 김예건을 비롯해 김민수(레인저스) 윤도영(마그데부르크) 등이 대상자다. 가뜩이나 양민혁(베스테를로) 박승수(뉴캐슬) 김명준(헹크)이 아시안게임에서 금메달을 거머쥐며, 선발 폭이 줄어든 상황. 김 감독은 최대한 유럽파들과 함께하고 싶다는 입장이지만, 상황은 여의치 않다.

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내년 1월 예정된 아시안컵이 중동 정세 문제로 12월로 전격 연기되며 2028년 1월 펼쳐지기로 했던 U-23 아시안컵 일정도 흔들리게 됐다. 김 감독은 일단 예정된 스케줄대로 준비하겠다는 입장이지만, 연기될 가능성이 높다. 어떤 시기에 대회가 열리든 국제축구연맹(FIFA)가 정한 A매치 기간은 아닐 공산이 크다. 공식적으로 유럽파를 차출할 수 없다는 이야기다. 김 감독은 일단 최대한 소속팀의 협조를 구하겠다는 입장이지만, 최악의 경우 유럽파 없이 U-23 아시안컵을 치러야할 수 있다. 김 감독도 "최대한 빨리 차출에 대한 결론 낼 생각이다. 만약 힘들다면 내년 3월부터는 유럽파를 배제하고 국내 선수들로만 준비하는 방안도 생각 중"이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com