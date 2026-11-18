훈련에 앞서 인터뷰하는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다. 2026.11.16 ondol@yna.co.kr(끝)

작전판 든 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 임시 감독이 작전판을 들고 교체 투입될 선수들을 부르고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]로베르트 모레노 임시 감독이 마지막 경기를 마쳤다.

대한민국 축구대표팀은 17일(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 친선경기에서 1대0으로 이겼다.

모레노 감독의 마지막 경기였다. 그는 지난 9월 임시 감독으로 한국의 지휘봉을 잡았다. 대한축구협회와 11월 27일까지 계약했다. 모레노 감독은 9~11월 A매치 6경기를 치르기로 했다. 이 결과에 따라 대한축구협회 전력강화위원회의 평가를 거쳐 내년 1월 아시안컵까지 지휘봉을 맡길 수 있는 조항을 계약서에 넣었다. 하지만 아시아축구연맹(AFC)은 내년 1월 7일 사우디아라비아에서 개막 예정이던 2027년 아시안컵을 2027년 12월 23일부터 치르기로 연기했다. 개최국 정세 불안 때문이다. 모레노 감독의 거취도 불투명해졌다. 축구협회는 회장 공석 상태에서 현실적으로 모레노 감독과의 계약 연장을 결정하기 부담스러운 상황이기 때문이다. 모레노 감독 체제는 일단 3승1무2패로 막을 내렸다.

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어두운 표정의 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 한국 대표팀 임시 감독이 생각에 잠겨 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

모레노 감독은 카타르전 뒤 "한국에서 모든 팬이 훈련장과 경기장에서 나를 따뜻하게 맞아주셔서 감사했다. 카타르에서도 교민들의 많은 응원을 받아서 기뻤다. 전체적으로 계약기간 동안 팬들로부터 사랑받는 느낌을 받아 행복했다. 특히 한국 팬들은 대표팀을 향한 기대치가 높다는 것도 알게 됐다"며 "한국에는 잠재력 높고 기술적으로 뛰어난 선수들이 많았다. 라커룸에서는 원팀이 됐지만, 경기장 밖에서도 축구 관계자 모두 하나로 뭉쳐 원팀이 된다면 한국 축구가 더 좋은 방향으로 나갈 것 같다. 나는 27일까지 계약된 만큼 지금으로선 내가 할 수 있는 게 없다. 6경기를 치르는 동안 행복했고, 한국 대표팀 지휘봉을 맡을 수 있어서 영광이었다"고 말했다.

사우디전 다음날 훈련 지도하는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 14일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 잠시 생각에 잠겨 있다. 2026.11.15 ondol@yna.co.kr(끝)

그는 '대표팀을 다시 맡으면'이란 질문에 "당연히 그런 가능성을 생각하고 있다. 더 많은 부분에서 돕고 개선할 수 있다는 자신감이 있다. 앞서 황인범(포르투)이 인터뷰에서 얘기했던 것처럼 1년에 몇 번 만날 수 없는 국제축구연맹(FIFA) A매치 일정을 생각하면 시간과 안정성이 필요하다"며 "단기가 아닌 장기 프로젝트로 진행돼야 한다. 모든 한국 선수를 분석하고, 어떤 선수가 도움이 될지 분석하려면 장기적으로도 시간이 많아야 한다. 결국 시간과 신뢰가 중요하다. 어떤 감독이 대표팀을 맡아도 그런 조건이 충족되면 대표팀에 도움을 줄 수 있다고 본다"고 했다. 축구협회에 따르면 모레노 감독은 카타르전 뒤 스페인으로 귀국했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com