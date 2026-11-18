사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]'제2 이강인' 김예건(즈베즈다)이 이강인(아틀레티코 마드리드)을 향한 존경심을 드러냈다.

김은중 감독이 이끄는 대한민국 21세 이하(U-21) 대표팀은 17일 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 친선경기에서 0대0으로 비겼다. 두 팀은 앞서 14일 비공개로 치른 1차전에서도 0대0으로 무승부를 기록했다.

경기 전부터 큰 관심을 받은 선수가 있다. 2008년생 막내 김예건이다. 그는 올 시즌 전북 현대의 유니폼을 입고 프로에 데뷔했다. 준프로 신분이었다. 지난 7월 11일 울산 HD를 상대로 만 17세 11개월 4일의 나이로 데뷔골까지 기록했다. 날카로운 움직임으로 빠르게 적응했다. 김예건은 전북과 프로 계약을 맺고, 프로 선수로 등록을 마쳤다. 전북 구단 사상 처음으로 고등학교 재학 중에 준프로에서 정식 프로로 전환하는 역사를 썼다. 그는 여름 이적 시장 즈베즈다로 이적해 새 도전에 나섰다.유럽 무대에서도 빠르게 자리잡고 있다. 그는 이적 단 6일만에 즈베즈다의 19번 유니폼을 입고 유럽 무대에 섰다. 최근 1군 무대에서 연속 출전했다. 지난 1일엔 마크바 샤바츠와의 2026~2027시즌 세르비아 수페르리가 14라운드 원정 경기에서 결승골을 어시스트하며 팀의 4대2 승리를 이끌었다. 최근 세르비아의 'UNA'는 '독일 분데스리가 팀들이 김예건을 주시하고 있다. 올 시즌을 앞두고 즈베즈다에 합류한 김예건은 이미 유럽 구단들의 관심을 끌고 있다. 덴마크의 미트윌란과 독일 분데스리의 호펜하임과 아우크스부르크가 그를 적극 주시하고 있다'고 보도했다.

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김예건은 올림픽대표팀에서도 맹활약 중이다. 그는 멕시코와의 경기에서 오른쪽 측면 공격수로 선발 출격했다. 공격형 미드필더를 오가며 풀타임 뛰었다. 빼어난 개인기로 팬들의 눈도장을 받았다.

그는 경기 뒤 "비겨서 아쉽지만, 이런 경기를 치를 수 있어서 재미있었다. 우리도 강한 팀이기에 좋은 장면을 만들어냈지만, 아쉬운 점도 있었다. 그런 게 축구니까 훈련을 통해 발전한 모습을 보이고자 열심히 해야 할 것 같다"며 "팀 분위기가 무척 좋다. 훈련할 때 소통을 많이 하다 보니 잘되는 부분이 많다. 경기장에서도 서로 말을 많이 하면서 안 되는 것을 바로 고쳐나가려고 했다"고 말했다.

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김예건은 2019년 폴란드에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에서 두 살 많은 형들과 준우승을 이끌었던 '막내형' 이강인을 이을 재능으로 평가받는다.

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그는 "이강인 선수의 플레이 스타일이 마음에 든다. 빅 리그, 큰 팀에서 부딪치는 모습을 보며 많이 배우고 있다. 열심히 하다 보면 언젠가는 A대표팀에 갈 기회가 오고 좋은 경험을 할 수 있을 것으로 생각한다. U-21 대표팀도 영광스러운 자리다. 내가 있는 곳에서 최선을 다하겠다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com