Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]경기장에서 친구들의 응원을 받던 선수들이 이번에는 수능을 앞둔 친구들을 응원했다.

충북청주프로축구단(대표이사 김현주)은 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 오전 10시 30분 청주 운호고등학교 고당예관에서 수험생 응원 행사를 열었다. 운호고 3학년에 재학 중인 충북청주FC U18 소속 공태윤 김다현 이은교는 수능 출정식이 끝난 뒤 동급생들에게 응원 메시지와 함께 대복떡 250개를 직접 건넸다.

충북청주FC는 지역 수험생을 격려하기 위해 이번 행사를 마련했다. 구단 파트너 포이드캐롯과 함께 대복떡을 준비하고, 떡 포장에 수능 응원 스티커를 붙였다.

Advertisement

세 선수는 운호고에 재학하며 충북청주FC와 계약을 맺었다. 공태윤은 지난 6월 구단 최초로 준프로 계약을 체결했으며, 김다현과 이은교는 지난 9월 프로 계약을 맺었다.

공태윤은 "제가 경기에 나설 때마다 친구들이 응원해 준 기억이 난다"며 "이번에는 제가 마음을 담아 친구들을 응원하겠다"고 말했다. 김다현은 "친구들이 중요한 시험을 앞두고 있어 저까지 긴장된다"며 "모두 좋은 결과가 있길 바란다"고 전했다.

Advertisement

충북청주FC는 앞으로도 지역 청소년과 함께하는 사회공헌활동을 이어갈 계획이다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com