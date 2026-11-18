사진제공=한국여자축구연맹

사진제공=한국여자축구연맹

사진제공=한국여자축구연맹

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 전영지 기자]경주한수원 WFC(이하 경주한수원)가 구단 역사상 첫 우승 위업을 이뤘다.

'정규리그 3위' 경주한수원은 18일 오후 7시 수원종합운동장에서 펼쳐진 '정규리그 1위' 수원FC 위민과의 2026년 WK리그 챔피언결정 2차전에서 일본 미드필더 나카지마 에미의 결승골에 힘입어 1대0으로 승리, 1-2차전 합산 스코어 1대0으로 챔피언 트로피를 들어올렸다.

양팀은 올시즌 리그 4경기에서 2승2패로 팽팽했다. 15일 챔피언결정 1차전서도 0대0, 승부를 가리지 못했다. '캡틴' 지소연의 수원FC 위민은 올시즌 WK리그 1강으로 통했다. 압도적 정규리그 1위에 이어 사상 첫 통합우승을 노렸다. 2024년 챔프전서 우승했지만 정규리그 우승은 하지 못했었다. 올시즌 수원 원정(2승)에 유독 강했던 박남열 감독의 경주한수원 역시 2018년, 2020~2022년 4차례 준우승 아쉬움을 떨칠 첫 우승 역사에 도전했다. 리그 3위 후 플레이오프에서 '디펜딩챔프' 화천KSPO를 꺾고 올라온 기세는 뜨거웠다. 양팀 모두 이기면 역사인 한판 승부, 90분 전쟁의 승자는 경주한수원. 정규리그 3위의 대반란이었다.

Advertisement

사진제공=한국여자축구연맹

초겨울 칼바람 속, 일진일퇴의 흐름. 전반 11분 김혜리의 날선 크로스에 이은 최유리의 헤더가 골대를 벗어났다. 경주한수원의 반격이 이어졌다. 전반 20분 나카지마 에미의 슈팅을 수원 골키퍼 김경희가 잡아냈고 전반 21분 장슬기의 강한 슈팅은 골대를 넘겼다. 전반 27분 김혜리의 크로스에 이은 지소연의 헤더, 전반 38분 지소연의 슈팅이 불발됐다. 0-0으로 전반을 마쳤다.

후반 4분 수원이 결정적 찬스를 놓쳤다. 지소연의 날카로운 슈팅이 골대를 살짝 벗어났다. 박길영 수원 감독이 후반 15분 밀레니냐를 투입하며 우승 의지를 분명히 했다. 그러나 후반 20분 이후 경주한수원의 기세가 살아났다. 후반 25분 단독쇄도하는 문미라를 수원 수문장 김경희가 태클로 막아섰다. 후반 26분 경주한수원의 프리킥 찬스, 나카지마 에미의 통렬한 대포알 슈팅이 골망을 흔들었다. 후반 30분 박남열 감독은 심효정 대신 홍혜지를 투입해 뒷문 잠그기에 돌입했다. 후반 37분 문미라의 쇄도를 김경희가 온몸으로 막아내며 추가 실점을 면했지만 거기까지였다. 안방 우승컵이 간절했던 지소연의 후반 추가시간 강력한 슈팅마저 빗나갔다. 2022년 준우승 이후 4년 만에 챔피언결정전에 진출한 경주한수원이 4전5기 끝에 창단 10주년을 자축하는 첫 우승 축포를 쏘아올렸다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Advertisement