28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 박찬준 기자]'캡틴' 손흥민(34·LA FC)에게 2026년은 '롤러코스터'였다.

그는 지난 10월 우즈베키스탄과의 경기에서 그림 같은 프리킥 골을 터뜨렸다. A매치 통산 59번째 골이었다. 차범근 전 감독(58골)을 넘어 한국 남자 축구 A매치 최다 득점자로 올라섰다. 이미 A매치 최다 출전 기록(153경기)을 갖고 있던 손흥민은 명실상부 대한민국 축구의 'GOAT'로 자리매김했다.

하지만 '라스트 댄스'로 여겼던 2026년 북중미월드컵에서 실패하며, 내리막을 탔다. 무득점에 그친 손흥민은 팀의 32강 진출 실패를 지켜봐야 했다. 이후 쓰나미 처럼 한국축구를 덮친 월드컵 실패의 후폭풍을 피해가지 못했다.

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손흥민은 지난 9~10월 A매치에서 96라인의 은퇴 소동 후 내분설의 주범으로 지목됐다. 국회 국정감사에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어까지 나왔다. 리더십에 물음표가 붙었다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

11월 A매치에서 96라인과의 대화를 통해 갈등설을 정리하고 입장문까지 냈지만, 이번에는 경기력이 문제였다. 13일 사우디아라비아전(2대3 패)에서는 좋은 위치에서 손쉬운 찬스를 하늘로 날려버리는 등 최악의 부진을 보였다. 손흥민을 옹호하던 유튜버들과 팬들 조차 "너무 좋지 않았다"고 할 정도로, 확실히 전성기에서 내려온 모습이었다.

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다행히 17일 열린 카타르전(1대0 승)에서는 한결 나아졌다. 오현규(베식타시)에서 정통 스트라이커인 오세훈(시미즈)으로 투톱 파트너가 바뀌자, 플레이가 살아났다. 하지만 여전히 우리가 알던 그 모습은 아니었다. 이날 전반 21분 좋은 기회를 얻었지만, 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 손흥민은 결국 후반 21분 정우영(우니온 베를린)과 교체돼 나왔다. 60호골 달성은 해를 넘기게 됐다.

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카타르전을 마친 후 손흥민은 "올해는 특별히 월드컵으로 인해 더 많은 아픔과 충격이 있었다"며 "대표팀은 쉽지 않다. 쉽지 않을 뿐 아니라 쉬워야 하는 것도 아니라고 생각한다. 그래서 매년 대표팀을 잘 이끄는 것에 대한 고민과 생각이 많아진다"고 속내를 드러냈다. 이어 내년을 기약했다. 그는 "올해 마지막 A매치를 잘 끝낸 만큼 내년 3월 소집 때까지 여유롭게 준비할 수 있게 됐다"며 "발전하는 과정인만큼 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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2027년 대표팀에서의 손흥민의 위상은 지금까지와는 다를 전망이다. 물론 여전히 손흥민은 풍부한 경험과 특유의 클래스를 갖고 있는, 여전히 팀내에서 가장 가치 있는 선수 중 하나다. 하지만 이제 더이상 무조건적인 선발을 보장 받는, '언터처블'은 아니다. 대표팀을 위해 그렇게 돼서도 안된다. 손흥민 역시 이같은 현실을 받아들여야 한다.

2027년에도 손흥민은 대표팀의 소중한 존재다. 그를 대체할 후배들도 마땅치 않다. 물론 전성기의 기량을 다시 보여준다면 가장 좋겠지만, 그의 나이 34세다. 언제까지 주연일 수는 없다. 이제 스포트라이트에서 한발 비켜나 조연으로 팀을 위해 헌신한다면 한국축구는 더 강해질 수 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com