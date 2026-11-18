사진제공=한국여자축구연맹

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[수원=스포츠조선 전영지 기자]"WK리그 원년 우승보다 오늘 이 우승이 더 기쁘다."

박남열 경주한수원 WFC 감독이 돌아온 WK리그에서 경주한수원 10주년에 이룬 첫 우승에 기쁨을 감추지 않았다.

'정규리그 3위' 경주한수원은 18일 오후 7시 수원종합운동장에서 펼쳐진 '정규리그 1위' 수원FC 위민과의 2026년 WK리그 챔피언결정 2차전에서 일본 미드필더 나카지마 에미의 결승골에 힘입어 1대0으로 승리했다. 1-2차전 합산 스코어 1대0으로 구단 역사상 첫 챔피언 트로피를 들어올렸다.

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선수 시절 최강 미드필더로 성남 일화 우승 신화를 이끈 박 감독은 지금은 사라진 '여자축구 명가' 이천대교의 명장으로 WK리그 원년 우승컵을 들어올렸다. 이후 K리그 전남 드래곤즈 코치, 천안FC 감독을 역임하다 올해 경주한수원WFC 지휘봉을 잡으며 다시 여자축구 정상으로 귀환했다. 초반 2무7패, 최하위 8위의 부진을 딛고, 정규리그 3위로 시즌을 마무리한 후 후 플레이오프서 디펜딩챔프, 리그2위 화천KSPO를 꺾더니, 챔피언결정전에서 '절대 1강' 수원FC 위민까지 꺾으며 파란을 일으켰다. 2018년, 2020~2022년 4차례 준우승 끝에 '4전5기' 짜릿한 첫 우승컵을 들어올린 후 기자회견장에 들어선 박 감독은 환한 미소로 "WK리그와 인연은 있는 것같다. 원년에 이천 대교에서 우승했고, 세월이 흘러 경주한수원 창단 10주년에 다시 부임해 첫 우승했다"며 벅찬 소회를 전했다. "경주한수원 창단 10년 만에 처음으로 팀을 우승시켜서 감회가 새롭다. 뜻깊다"는 소감과 함께 원년 우승보다 경주한수원에서의 첫 우승의 각별한 의미도 전했다. "원년 우승때는 잘 모르고 그냥 했던 것같다. 여자축구계를 알고 우승도 많이 해본 후 다시 한수원에 들어왔는데 부담감도 많았다. 여자팀에서 어떤 성과를 낼 수 있을지 자신에게 물음표를 던지기도 했고, 처음 시작할 때 고뇌도 했고 처음 2무7패의 성적표를 받았을 때 '여자 축구가 많이 달라졌구나' 생각도 했다"고 돌아봤다. "선수들이 한고비를 넘기고 살아나면서 좋은 경기가 돼서 여기까지 왔다. 원년 우승 때보다 지금이 더 낫다. 그때는 모르고 했는데 이제 여자축구계의 생리를 알고 뜻깊은 한해에 우승해서 기쁨이 두배"라며 활짝 웃었다. 아래는 우승 사령탑 박남열 경주한수원 감독의 공식 기자회견 일문일답 전문이다.

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

-경기 소감

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전반부터 한 골 승부를 예상하고, 안전하게 경기를 풀어가는 걸로 시작했다. 후반에도 한골 승부가 될 것같아서 안정적으로 경기하자고 이야기했고, 에미 선수가 프리킥을 정확하게 넣어줘서 그 좋은 골 덕분에 오늘 챔피언이 될 수 있었다.

-경주한수원 10주년 만의 첫 우승 소감

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내가 WK리그와 인연은 있는 것같다. 원년에 이천 대교에서 우승했고, 세월이 흘러 경주한수원 창단 10주년에 다시 부임해 첫 우승했다. 10년 창단 이래 처음으로 팀을 우승시켜서 감회가 새롭다. 뜻깊다.

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-WK리그 원년 우승할 때와 다시 여자축구계로 돌아와 우승했을 때 어떻게 다른가.

그때는 잘 모르고 그냥 했던 것같다. 여자축구계를 알고 우승도 많이 해본 후 다시 들어왔는데 새롭게 부담감도 많았다. 여자팀에서 어떤 성과를 낼지 자신에게도 물음표를 던지기도 했고, 처음 시작할 때 고뇌도 했고 처음 2무7패의 성적표를 받았을 때 '여자 축구가 많이 달라졌구나' 생가도 했다. 선수들이 한고비를 넘기고 살아나면서 좋은 경기가 돼서 여기까지 왔다. 원년 우승 때보다 지금이 더 낫다. 그때는 모르고 했는데 이제 여자축구계의 생리를 알고 뜻깊은 한해에 우승해서 기쁨이 두배다.

-다음 시즌 AWCL 출전권, 국제 무대는 큰 도전인데,

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보강할 자리들이 있다. 한 나라를 대표해 나가는 책임감도 있고, 우리가 먼저 좋은 성과를 내야 하지 않나. 국위선양해야 하지 않나 생가한다. 바람이 불도록 하겠다. 아시아 여자축구에 좋은, 새로운 바람이 불도록 해야하지 않겠나.

-우승상금이 5000만원으로 상향됐던데.

상금이 늘어난 것은 생각 못했다. 지도자 입장에서 더 많았으면 좋겠다. 선수들이 28명, 스태프까지 35명인데 남자축구처럼 상금이 더 많아졌으면 한다. 선수들의 1년 농사 기쁨을 보너스라도 잘 챙겨갈 수 있도록 했으면 좋겠다. 여자축구가 더 발전되고 더 좋아져서 선수들에게 돌아가는 거도 더 많아졌으면 좋겠다.

-정규리그 3위팀이 도장깨기 하듯 우승한 비결

일단 목표는 3위였다. 플레이오프 가는 게 목표였다. 일단 플레이오프만 가면 올해 우리 1년 농사, 제 임무는 다했다고 생각했다. 3위로 플레이오프에 나가다 보니 사람의 욕심이라는게 끝이 없더라. 챔프전에서도 선수들이 잘 따라줬고 상승세가 우리에게 오지 않았나 생각한다.