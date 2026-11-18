Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 전영지 기자]박길영 수원FC 위민 감독이 창단 첫 통합우승을 놓친 후 진한 아쉬움을 전했다.

수원FC 위민은 18일 오후 7시 수원종합운동장에서 펼쳐진 2026년 WK리그 챔피언결정 2차전에서 경주한수원에 0대1로 패했다. 올시즌 리그 4경기에서 2승2패로 팽팽했던 양팀은 15일 챔피언결정 1차전에서도 0대0으로 승부를 가리지 못했다. 수원은 2024년 챔프결정전에서 우승했지만 정규리그 우승은 하지 못했다. 올시즌 압도적 정규리그 1위에 이어 사상 첫 통합우승에 도전했지만 안방에서 경주한수원의 벽에 막혔다. 경주한수원이 후반 나카지마 에미의 대포알 프리킥골 한방에 힘입어 승리했다. 리그 3위 후 플레이오프에서 디펜딩챔프 화천KSPO를 꺾고 올라온 기세가 뜨거웠다. 2018년, 2020~2022년 4차례 준우승 끝에 4전5기 짜릿한 첫 우승컵을 들어올렸다. 안방에서 한끗차로 통합우승 역사를 놓친 박길영 감독의 아쉬움은 컸다. 최선을 다한 선수들을 향한 고마움과 팬들을 향한 미안함을 함께 전했다. 그러나 아직 '더블'의 꿈을 끝나지 않았다. 21일 이천종합운동장에서 개최될 세종 스포츠토토와의 W코리아컵 결승전에서 초대 챔피언에 도전한다. 가라앉은 분위기를 조속히 끌어올리는 일이 급선무. 박 감독은 "선수단 미팅 분위기가 침울했다. 선수들에게는 분위기 다운되면 W코리아컵까지 영향이 있다. 오늘 뼈아픈 것은 잊지 말자고 했고 어린 선수들이 경험 부족으로 실수한 부분도 잊지 말자고 강조했다. 푹 쉬고 W코리아컵 잘 준비하자고 했다"고 말했다.

아래는 박길영 수원FC 위민 감독의 기자회견 일문일답 전문이다.

Advertisement

수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

-경기 소감

우리 선수들은 최선을 다했다. 교체 타이밍 등에서 제가 부족했다. 선수, 팬들에게 죄송하다.

Advertisement

Advertisement

-리그 28경기서 61골을 넣었는데 챔피언결정전에서 골이 없었다.

핑계처럼 들릴 수 있는 이야기지만 득점왕 하루히의 공백이 컸다. 하루히가 부상하면서 전체 득점력이 떨어졌다. 물론 우리 선수들이 부족한 것은 아니었다. 오늘 상대 공략에 있어서 박스안에서 득점 성공시키려는 의지는 강했다.

Advertisement

-사흘 후 또 세종 스포츠토토와의 W코리아컵 결승이 남아 있다. 선수들에게 어떤 말씀을 해주셨는지.

Advertisement

경기 후 선수단 미팅 분위기가 침울했다. 선수들에게는 분위기 다운되면 W코리아컵까지 영향이 있다. 오늘 뼈아픈 것은 잊지 말자고 했고 어린 선수들이 경험 부족으로 실수한 부분도 잊지 말자고 강조했다. 푹 쉬고 W코리아컵 잘 준비하자고 했다.