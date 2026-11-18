클로이 켈리. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 여자 축구대표팀 선수들이 'GQ 올해의 남자' 시상식을 뜨겁게 달궜다.

영국 더선은 18일(한국시각) 'GQ 시상식이 잉글랜드 여자 축구대표팀의 스타 선수들로 뜨겁게 달아올랐다'며 '특히 클로이 켈리가 검은색 드레스를 입고 등장해 시선을 사로잡았다'고 보도했다.

유럽축구선수권대회(여자 유로)에서 두 차례 우승을 경험한 켈리는 화려한 드레스를 입고 레드카펫에 등장해 팬들의 감탄을 자아냈다. 그녀는 검은색 시스루 드레스를 입고 속옷 상의를 착용하지 않은 듯한 모습으로 주목 받았다. 그녀는 행사에 앞서 레드카펫에서 사진 촬영에 응하기도 했다.

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모건 깁스화이트(왼쪽). 사진=더선

이날 행사에는 켈리뿐만 아니라 잉글랜드 여자 대표팀의 전설적인 선수들도 참석했다. 알렉스 스콧 역시 행사장에 입장하기 전 시선을 끌었다. 현재 방송 진행자이자 축구 해설가로 활동하고 있는 스콧은 검은색 드레스 안에 흰색 코르셋을 착용하고, 검은색 하이힐을 매치했다. 잉글랜드 여자 대표팀 골키퍼 출신 메리 어프스도 시상식에 앞서 레드카펫에서 포즈를 취했다.

남자 축구 스타들로 해당 시상식에 참석해 자리를 빛냈다. 노팅엄 포레스트의 주장 모건 깁스화이트도 레드카펫에서 포착됐다. 깁스화이트는 여유로운 핏의 짙은색 정장을 착용했다. 에디 은케티아와 이안 라이트 역시 저마다의 패션 감각을 뽐냈다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com