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[스포츠조선 강우진 기자]외신도 대한민국 대표팀의 다사다난했던 2026년을 돌아봤다.

영국 트라이벌풋볼은 18일(한국시각) '손흥민은 월드컵 조별리그 조기 탈락과 대표팀 내부의 극심한 갈등 등이 있었던 격동의 한 해를 돌아봤다'고 보도했다.

한국 대표팀은 지난 17일 카타르 도하에서 열린 카타르와의 친선경기에서 1대0으로 승리하며 올해 마지막 경기를 치렀다. 매체는 한국의 2026년을 '악몽과도 같았던 한 해'라고 표현했다. 한국의 2026년 월드컵에서의 조별리그 탈락이 그 시작이었다. 월드컵을 이끌었던 홍명보 감독은 조기 탈락을 이유로 사임했다. 이후 손흥민과 김민재 등 대표팀 일부 선수들 사이에 내분이 발생했다는 보도가 잇달았다. 성적도 좋지 않은데 불협화음까지 나오니 팬들은 대거 이탈했다. 국가대표 축구의 인기는 시들시들해졌다. 급기야 손흥민과 김민재 등은 이번 11월 A매치 일정을 앞두고, 팬들에게 사과하는 공동 성명까지 발표해야 했다. 주장 손흥민은 고통스러웠던 올해를 뒤로하고, 내년을 기약한다.

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손흥민은 카타르전이 끝나고 인터뷰에서 "올해는 특별히 월드컵으로 인해서 더 많은 아픔과 충격이 있었다"며 "이런 시간을 이겨내야 하는 게 축구 선수로서 발전하는 과정인 만큼 실망스러운 부분도 많았지만, 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 약속했다.

손흥민에게는 아시안컵 우승이 걸린 내년이 중요하다. 침체한 분위기의 대표팀과 팬들의 관심을 살리기 위해서는 우승트로피가 꼭 필요하다. 정상에 서기 위해서는 대표팀이 하나로 뭉치고, 국가대표라는 사명감을 갖고 한 경기 한 경기에 임할 필요가 있다.

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손흥민은 "대표팀은 쉽지 않다. 쉽지 않을 뿐 아니라 쉬워야 하는 것도 아니라고 생각한다"며 "선수들 모두 태극기를 달고 뛰는 것에 대한 책임감과 사명감을 잘 알고 있다. 그래서 매년 대표팀을 잘 이끄는 것에 대한 고민과 생각이 많아진다"고 했다.

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외신이 바라보기에도 올 한 해 한국 대표팀의 분위기는 다소 어두웠다. 2027년이 전화위복의 계기가 될 수 있을지가 관건이다. 선수들을 하나로 묶을 수 있는 리더십 있는 감독과 주장이 어느 때보다 필요한 순간이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com