사진=JJ 가브리엘 SNS 영상 캡처.

사진=JJ 가브리엘 SNS 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드를 버리고, 레알 마드리드를 선택한 특급 유망주 JJ 가브리엘(16)이 축구 선수로서의 새로운 장을 시작한다.

글로벌 매체 스포츠 일러스트레이티드는 18일(한국시각) '특급 유망주 가브리엘이 맨유에 공식적으로 작별을 고했다'며 '최근 몇 달 동안 양측의 관계가 악화했음에도 불구하고, 그는 맨유가 언제나 자신의 일부로 남아 있을 것이라 강조했다'고 보도했다.

가브리엘은 지난 9월 맨유를 떠나겠다는 뜻을 갑작스럽게 밝히며 큰 파장을 일으켰다. 맨유의 미래를 책임질 선수로 평가받았지만, 1군 출전 기회가 주어지지 않은 문제와 가족의 입김으로 구단과의 갈등이 불거졌다. 맨유는 가브리엘이 구단에서 선수 생활을 이어가도록 설득하려 했지만, 실패했다. 이에 따라 유럽 빅클럽들이 영입 경쟁에 뛰어들었다. 파리생제르망(PSG)과 바르셀로나, 바이에른 뮌헨이 모두 영입전에 가세했다. 최종 승자는 스페인 프리메라리가 명문 레알 마드리드였다.

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사진=마테오 모레토 SNS 캡처.

맨유와 공식적으로 결별하는 것은 이제 형식적인 절차만 남겨둔 상황이었다. 그러나 가브리엘은 맨유와의 마지막 작별 인사만큼은 신경을 썼다. 그는 과거 사진과 경기 하이라이트, 진심 어린 메시지를 담은 헌정 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 게재했다.

가브리엘은 "저는 2020년 커다란 꿈을 품은 10세 소년으로 이곳에 왔다"며 "이곳에서 저는 선수로서도 한 사람으로서도 성장했다"고 말했다. 이어 "저를 믿어주시고 성장할 수 있도록 도와주셔서 감사하다"며 "이제 새로운 여정을 시작하지만, 맨유는 언제나 내 이야기의 일부로 남을 것"이라고 덧붙였다.

이러한 가브리엘의 행보는 맨유와 전혀 협의되지 않은 부분이었다. 맨유로서는 받아들이기 힘든 상황이다. 가브리엘이 SNS에 영상을 게시하기 전 촬영과 편집 등 상당한 준비 과정이 필요했을 것으로 보인다. 맨유는 이러한 계획을 사전에 전혀 전달받지 못했다.

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사진=마드리드 유니버셜

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영국 기브미스포츠의 벤 제이콥스에 따르면 맨유는 가브리엘의 공식적인 결별 발표에 대해 사전에 아무런 이야기도 듣지 못했다. 맨유는 여전히 가브리엘과 그의 측근으로부터 공식적인 연락을 기다리고 있다고 한다. 이는 현재 양측의 관계가 얼마나 심각하게 틀어졌는지를 여실히 보여준다.

매체는 '이미 복잡하게 꼬인 결별 과정은 더욱 혼란스러워지고 있다'며 '맨유는 레알을 상대로 법적 대응을 검토하고 있는 것으로 알려졌다'고 전했다. 이어 '이처럼 혼란스러운 상황 속에서도 가브리엘은 새로운 도전을 준비하고 있다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com