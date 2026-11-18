25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]한국 국가대표 수비수 김민재의 자리가 위태롭다. 바이에른 뮌헨이 중앙 수비수 영입을 준비하고 있다.

독일 FCB인사이드는 18일(한국시각) '뮌헨이 알레산드로 바스토니 영입을 다시 검토하고 있는 것으로 보인다'며 '인터 밀란 소속 이탈리아 국가대표인 바스토니는 수년 전부터 뮌헨과 연결돼 왔다'고 보도했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김봉수, 김민재가 수비 라인을 조율하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

바스토니가 다시 뮌헨 구단의 영입 후보 명단에 오른 배경에는 김민재가 있다. 김민재는 내년 여름 이적시장에서 구단을 떠날 것으로 전망된다.

Advertisement

앞서 영국 팀토크에 따르면 뮌헨은 바스토니의 상황을 지속적으로 전달받고 있는 구단 중 하나다. 뮌헨은 다음 시즌 센터백 자리에 대한 고민이 크다. 실제 영입이 성사될지는 인터 밀란에 달려 있다. 인터 밀란이 팀의 핵심 전력 중 한 명인 바스토니에 대한 제안을 검토할 의향을 보여야 하기 때문이다. 바스토니를 향한 뮌헨의 관심은 새로운 게 아니다. 이미 지난 2022년에도 바스토니의 뮌헨 이적설이 뜨거웠던 적이 있다. 당시 독일 최고 명문 구단이었던 뮌헨은 중앙 수비진 보강을 추진하고 있었으며, 바스토니를 영입 후보 명단에 올려둔 것으로 알려졌다. 그러나 실제 이적은 이뤄지지 않았다. 바스토니는 인터 밀란에 잔류했고, 이후 몇 년 동안 유럽에서 가장 뛰어난 센터백 중 한 명으로 성장했다. 특히 후방 빌드업 능력이 뛰어난 게 바스토니의 매력으로 꼽힌다. 바스토니는 패스 능력과 시야, 수비 지역에서부터 공격을 전개하는 능력으로 높은 평가를 받고 있다. 이러한 장점을 고려하면 바스토니는 빈센트 콤파니 뮌헨 감독의 축구 철학에도 잘 어울리는 선수다.

24일 카타르 알라이얀 에듀케이션 시티 스타디움에서 대한민국과 우루과이의 경기가 열렸다. 우루과이 수비를 제치며 헤딩슛을 시도하고 있는 김민재. 알라이얀(카타르)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2022.11.24/

결국 그의 영입 가능성은 김민재의 거취와 관련이 있다. 김민재는 여전히 뮌헨에서 매각 후보로 거론되고 있다. 최근에는 튀르키예 쉬페르리그 구단들을 비롯한 여러 팀과 연결되기도 했다. 김민재가 쉬페르리그 이적에 열려 있다는 주장까지 나왔다. 이에 따라 뮌헨은 적절한 제안이 들어온다면 김민재의 매각을 검토할 의향이 있는 것으로 알려졌다. 바스토니의 영입이 먼저일지 김민재의 이탈이 먼저일지는 선후 관계를 따져봐야 한다.

Advertisement

매체는 '김민재가 실제로 2027년 여름 뮌헨을 떠난다면 새로운 수비수 영입의 필요성이 생길 수 있다'며 '바스토니는 풍부한 국제무대 경험과 뛰어난 기술적 능력을 갖춘 만큼 수준 높은 대체 자원이 될 수 있다'고 평가했다.

Advertisement

한편, 뮌헨의 바스토니 영입에는 상당한 투자가 필요할 것으로 보인다. 인터 밀란은 바스토니를 팀의 핵심 전력으로 여기고 있어 그에 걸맞은 이적료를 요구할 가능성이 크다. 현재 바스토니의 시장 가치는 6500만유로(약 950억원)로 평가되고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com