사우디전 앞둔 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 이강인이 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.12 ondol@yna.co.kr(끝)

드리블하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 드리블을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]물줄기를 바꿀 순 없다. 대한민국 축구의 대세는 단연 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이다.

이강인은 연령별 대표 시절부터 한국 축구의 미래로 꼽혔고, 기대만큼 성장했다. 그는 현재 스페인 프리메라리가 상위팀에서 핵심으로 뛰고 있다. 대표팀에서도 실력으로 가치를 입증했다. 파울루 벤투, 위르겐 클린스만, 홍명보 등 감독은 물론이고 임시 감독 체제에서도 에이스로 뛰었다.

이강인은 2026년 마지막 A매치에서도 폭풍 질주했다. 그는 17일(한국시각) 카타르 도하에서 열린 카타르와의 친선경기에 오른쪽 측면 공격수로 선발 출전했다. 이강인은 공격의 시발점이었다. 그는 최전방의 손흥민(LA FC) 오세훈(시미즈), 왼쪽 날개의 송민규(나시오날) 등에게 연달아 날카로운 패스를 배달하며 공격을 이끌었다. 비록 기대했던 공격포인트를 기록하진 못했지만, 활발한 움직임으로 한국의 1대0 승리에 앞장섰다.

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이날 경기를 끝으로 대한민국 축구는 다사다난했던 2026년을 마감했다. 한국은 2026년 북중미월드컵 이후 길을 잃었다. 급기야 그동안 '쉬쉬'했던 태극전사 세대갈등설이 터져나왔다. 민심은 차갑게 식었다. 하지만 돌파구가 마땅치 않다. 대한축구협회장 자리는 공석이 된지 오래고, 임시로 팀을 이끌었던 로베르트 모레노 감독의 거취도 불투명하다.

축구 대표팀 김민재와 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 김민재와 이강인이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 훈련하며 대화하고 있다. 2026.11.16 ondol@yna.co.kr(끝)

프리킥 준비하는 손흥민-이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 손흥민과 이강인이 프리킥을 준비하고 있다. 2026.11.17 ondol@yna.co.kr(끝)

위기를 기회로 바꿔야 한다는 목소리가 터져나오고 있다. 특히 대표팀 내 세대갈등이 드러난 만큼 세대교체를 단행해야 한다는 의견에 더욱 힘이 실리고 있다. 실제로 그동안 중심을 잡았던 1992년생 손흥민 이재성(마인츠), 1996년생 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케) 등은 어느덧 30대에 접어들었다.

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핵심은 이강인이다. 그는 자타공인 '21세기 소년단'의 리더다. 과거 '막내형'으로 불리던 이강인은 '막내 대장'으로 승격해 후배들을 이끌고 있다. 또한, 그는 오세훈 최준(FC서울) 등 2019년 20세 이하(U-20) 월드컵 '준우승 멤버들'과 찰떡궁합을 자랑하며 경기를 조율하고 있다. 엄청난 활동량을 자랑하는 최준은 이강인을 더 잘 활용하기 위한 포석이란 말까지 나오고 있다.

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이강인은 카타르전 뒤 "선수들끼리 뭉치고 잘 지내야만 좋은 시너지가 날 수 있다는 것을 선수들이 잘 알고 있다. 냉정하게 얘기하면 대표팀 밖에서 일어나는 일은 선수들이 컨트롤 할 수 없는 만큼 최대한 신경을 쓰지 않으려고 한다. 선수들은 항상 좋은 모습을 보여 드리려고 최선을 다한다. 선수들이 최대한 서로 도우면서 긍정적인 분위기를 만든다면 더 발전하는 대표팀이 되지 않을까 싶다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com