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[스포츠조선 김대식 기자]이강인도 손흥민과 똑같은 결정을 내렸다. 돈이 아닌 축구였다.

아틀레티코 마드리드 소식에 매우 정통한 루벤 우리아 기자는 17일(한국시각) 개인 사이트를 통해 "지난 여름에 일어난 일이다. 마테우 알레마니 아틀레티코 단장이 이강인을 영입하기 위해 움직이는 동안, 이 한국인 선수는 유벤투스나 토트넘 같은 구단들에 '노(No)'라고 답했다. 심지어 자신에게 연봉 1700만유로(약 248억원)를 제시한 한 구단의 제안마저 거절했다"고 밝혔다.

우리아 기자에 따르면 이강인은 오로지 아틀레티코 이적만을 원했다. 다른 선택지도 많았다. 유벤투스와 토트넘이 이강인 영입에 매우 적극적이었다. 우리아 기자는 "이강인은 늘 아틀레티코와 계약하기를 원했다. 아틀레티코는 그의 1순위 선택지였고, 최측근들에게도 이러한 뜻을 분명히 알렸다. 이강인은 파리 생제르맹(PSG)에서의 한 사이클을 마쳤다고 판단했다. 알레마니 단장이 아틀레티코 영입을 제안하자 다른 제안들이 조건 면에서 더 좋다는 사실에는 전혀 신경 쓰지 않은 채 즉각 '좋다'며 수락했다"고 폭로했다.

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드리블하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 드리블을 하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

이강인은 스페인 무대로 복귀도 원했던 것으로 보인다. 우리아 기자는 "아틀레티코가 영입을 확정짓기 위해 박차를 가하던 당시, 이강인의 테이블 위에는 구미가 당길 만한 여러 제안이 놓여 있었다. 유벤투스는 이 한국인 선수를 데려오는 데 큰 관심을 보이며 마지막 순간까지 아틀레티코와 영입 경쟁을 벌였다. 하지만 이강인은 마드리드를 택했다. 관심을 보인 또 다른 구단은 토트넘으로, 줄곧 이강인을 주시해 왔으나 그가 아틀레티코의 제안을 선택하면서 결국 영입을 포기했다. 이 잉글랜드 구단은 아틀레티코가 감당할 수 있는 수준보다 훨씬 큰 규모의 계약을 제시했었다. 다른 잉글랜드 구단들 역시 러브콜을 보냈지만, 대답은 언제나 한결같이 '노'였다"고 전했다.

프리킥 준비하는 손흥민-이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 손흥민과 이강인이 프리킥을 준비하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

오일머니를 앞세운 사우디아라비아 구단도 이강인에게 접근했다. 최근 사우디 구단들은 나이가 많은 슈퍼스타가 아닌 전성기를 보낼 수 있는 20대 선수들을 적극적으로 영입하고 있다. 아시아 최고 기량을 기진 선수라 이강인 영입은 사우디 구단에게도 매력적일 수밖에 없다. 하지만 이강인은 천문학적인 돈을 포기했다.

우리아 기자는 "이강인은 사우디의 한 구단으로부터 받은 엄청나고 파격적인 제안까지 뿌리쳤다는 사실이다. 해당 구단은 5시즌 동안 세후 연봉 1700만유로라는 천문학적인 금액을 제시했다. 5년간 총액으로 따지면 세후 8500만유로(약 1240억원)에 달하는 어마어마한 액수다. 이강인은 이를 거절하고 결국 아틀레티코와 계약했다"고 말했다.