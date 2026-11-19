사진=올리세 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨의 입장은 강경하다. 해리 케인의 파트너인 마이클 올리세를 지키겠다는 입장이다.

독일의 아벤트차이퉁은 18일(한국시각) '헤르베르트 하이너 바이에른 회장은 올리세를 터무니없는 금액에도 팔지 않을 것이다'고 보도했다.

아벤트차이퉁은 '바이에른은 3억 유로(약 4300억원)의 제안이 오더라도 올리세를 보내지 않을 것이라는 전망이 나왔다. 하이너 회장은 최근 인터뷰에서 올리세에 대한 그런 제안을 거절할 가능성이 있는지 묻는 질문에 그렇게 답했다'고 전했다.

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프랑스 국적의 윙어인 올리세는 돌파와 패스, 킥 모두 뛰어난 유럽 최정상급 공격수다. 과거 첼시와 맨체스터 시티 유소년 팀에서 성장한 올리세는 2018~2019시즌 당시 프로에 데뷔했다. 이후 2021년 크리스털 팰리스로 향하며 본격적인 활약이 시작됐다. 팰리스 시절이었던 2023~2024시즌 19경기에 출전해 10골-6도움으로 맹활약하며 바이에른의 구애를 받아 이적했다.

바이에른에서는 최고의 경기력을 선보이며 '월드클래스'로 올라섰다. 첫 시즌부터 50경기 17골-18도움이라는 압도적인 기록을 쌓으며 팀 공격에 일조했다. 2025~2026시즌에는 52경기 22골-26도움, 득점과 도움 모두 최정상급 기록이었다. 올 시즌도 15경기에서 12골-6도움으로 대단한 기량을 뽐내고 있다. 팀 동료인 케인과 함께한 시간도 길어지며 좋은 호흡을 보여주고 있다. 사실상 케인에게 새로운 손흥민이 생긴 셈이다.

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활약은 관심으로도 이어졌다. 레알 마드리드가 지난여름 이적시장부터 꾸준히 올리세에 대한 관심이 전해졌었다. 스페인 언론은 '플로렌티노 페레스 회장에 따르면 레알은 올리세 영입을 위해 막대한 돈을 준비할 예정이다. 얼리세는 이제 세계에서 가장 가치 있는 선수들 중 하나로 평가받고 있으며, 여러 빅클럽들의 관심을 받고 있다. 그중에는 레알도 포함된다'고 밝히기도 했었다.

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하지만 바이에른의 입장은 단호하다. 올리세를 판매하지 않겠다는 입장이다. 하이너 회장은 바이에른은 셀링 클럽이 아니라는 점을 단호하게 강조했다. 하이너 회장은 "올리세는 이곳에서 편안함을 느끼고 바이에른이 어떤 곳인지 잘 알고 있다"고 했다. 올리세에 대한 바이에른의 강경한 입장과 함께 레알의 구애에도 불구하고 이후 이적시장에서 올리세 영입 가능성을 기대하기는 쉽지 않을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com