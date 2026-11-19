사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁에게는 대형 악재다. 토트넘 1군 진입 경쟁자에 대한 호평이 이어지고 있다.

영국의 풋볼런던은 18일(한국시각) '이번 시즌 현재까지의 토트넘 선수 평점을 소개한다'며 2026~2027시즌 토트넘 선수들 활약상에 대한 평가를 내놓았다.

예상 외로 벤 데이비스가 '출전 시간은 많지 않았지만 코벤트리 시티를 상대로 득점을 기록했고, 카라바오컵 찰튼과의 경기에서는 주장 완장을 차고 출전했다. 짧은 출전 시간에도 불구하고 강렬한 인상을 남겼다'며 평점 8점과 함께 가장 높은 평가를 받았다. 미하일로 무드리크가 '지금까지는 완전히 재앙에 가까웠다. 노팅엄 포레스트와의 데뷔전에서 부상을 당했다. 너무 가혹하게 평가하기는 어렵지만, 지금까지는 전혀 발전 가능성이 없어 보인다'며 최악의 평가인 2점을 받았다.

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눈여겨 볼 부분은 바로 루카 윌리엄스-바넷에 대한 평가다. 풋볼런던은 '확실한 건 아니지만, 크리스탈 팰리스전에서의 짧은 출전만으로도 기대감을 갖게 한다. 이번 시즌이 그의 도약 시즌이 될 가능성이 매우 크다'라며 평점 7점과 함께 호평을 남겼다.

2008년생 유망주인 윌리엄스-바넷은 토트넘이 애지중지 키운 재능이다. 이미 토트넘 유스에서 촉망받는 선수로서 올 시즌 찰튼과의 리그컵 경기에서 토트넘 1군 데뷔전도 치렀다. 윌리엄스-바넷은 최근 3경기 연속 리그 벤치 명단에 포함됐는데, 팰리스전에서 마침내 리그 데뷔전까지 치렀다.

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첫 경기부터 윌리엄스 바넷은 호평이 쏟아졌다. 풋볼팬캐스트는 '윌리엄스-바넷은 손흥민다운 모습을 보였다. 그는 왼쪽 측면에서 수많은 팰리스 수비수들을 제치고 이리저리 움직이며 엔드라인까지 도달한 후 쿠두스에게 정확한 크로스를 올려주었다. 실제로 선발 출전하는 모습을 보려면 다소 인내심을 가져야 할지도 모르지만, 그리 오래 걸리지는 않을 것이다'고 칭찬했다. 이후에도 리즈와의 경기에서 후반 막판 교체로 출전한 윌리엄스-바넷은 기대 이상의 경기력을 보여주며 꾸준한 기회를 받을 것이라는 전망이 이어지고 있다.

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윌리엄스-바넷의 활약이 늘어날수록 초조해지는 쪽은 바로 토트넘을 떠나 벨기에에서 임대 생활 중인 양민혁이다. 지난 3번, 잉글랜드 챔피언십에서의 임대는 모두 기대 이하였던 양민혁은 지난여름 이적시장에서는 잉글랜드를 벗어나 벨기에 베스테를로 유니폼을 입으며 임대 이적했다. 다만 현재 경기력은 주전으로 도약하기에 부족한 상황이다. 베스테를로의 상황을 고려하면 주전으로 자리 잡지 못하고 있는 상황은 안타까울 수밖에 없다.

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손흥민은 양민혁 토트넘 입단 당시 "힘들 것이다. 프리미어리그는 정말 쉽지 않다. 양민혁이 세계 최고 선수로 성장하도록 돕겠지만 내 자릴 그냥 물러줄 생각은 없다. 스스로 더 높은 수준으로 올라서야 한다"고 경고했다. 윌리엄스-바넷의 성장과 함께 양민혁의 토트넘 1군 데뷔는 더 험난한 도전을 마주하게 됐다. 잠재력을 빠르게 폭발시키지 못한다면, 내년 여름에도 양민혁을 위한 자리가 보장되지 않을 가능성도 충분하다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com