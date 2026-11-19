6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 모레노 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

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[스포츠조선 이현석 기자]로베르트 모레노 한국 A대표팀 임시 감독의 연장 가능성이 제기됐다.

스페인 유력 기자인 마테오 모레토는 18일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '한국 대표팀은 선수단의 지지를 바탕으로 로베르토 모레노 감독이 2027년 아시안컵까지 계속 지휘봉을 잡을 가능성을 열어두었다. 협상이 진행 중이다'고 보도했다.

모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 18일(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 끝난 카타르(FIFA랭킹 60위)와의 친선경기에서 1대0으로 승리했다. 전반 43분 터진 오세훈의 결승골을 끝까지 지켜내며 승리했다. 2026년 A대표팀 마지막 경기에서 승리의 미소를 지은 한국, 총 6경기를 책임져야 했던 모레노 감독의 최종 성적도 3승1무2패로 마무리됐다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 교체를 준비하는 선수들에게 작전지시를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

타이밍과 성과, 모두 기대 이하였다. 모레노로서는 아쉬움이 클 수 있다. 당초 예정됐던 아시안컵이 중동 정세 불안으로 11개월가량 연기되며, 모레노는 계약 당시 포함됐던 아시안컵 연장 옵션에 기대기가 어려워졌다. 경기력도 정식 선임을 기대하기에는 부족했다. 4-4-2라는 이름뿐인 새 뼈대에 기존 골격을 그대로 유지했다. 주장 완장도, 선수 구성도 새로운 것이 없었다. 매 경기 비슷한 부진과 임기응변을 반복했다. 한국 A대표팀의 사상 첫 스페인 지도자, 전술 천재라는 이명은 허울뿐인 모습이었다. 한국 대표팀의 문제를 해결할 수 있는 '적임자'라고 기대하기는 어려웠다.

모레노 감독은 경기 후 "승리할 수 있어서 만족스러운 경기였다. 다만 득점과 관련해서는 조금 더 나은 스코어를 만들 수 있었다. 경기력은 괜찮았다. 3개월 동안의 작업이 이번 경기에서 조금이나마 나와서 만족스럽다"고 했다. 한국 대표팀 연장과 관련해서는 "당연히 그런 가능성을 생각하고 있다. 더 많은 부분에서 돕고 개선할 수 있다는 자신감이 있다"고 밝혔다. 카타르전 이후 모레노 감독은 한국에 돌아오는 대신 스페인으로 귀국했다.

한국 축구대표팀의 지휘봉을 잡은 로베르토 모레노 임시 감독이 13일 인천공항을 통해 입국했다. 취재진과 인터뷰를 하는 모레노 감독의 모습. 인천공항= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

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이런 상황에서 대표팀 연장에 대한 협상을 진행 중이라는 소식이 나왔다. 다만 정말로 협상이 당장 시작됐는지는 미지수다. 일단 모레노 감독이 치른 6경기에 대한 평가가 우선적으로 진행되어야, 연장 여부에 대한 협상이 가능하다. 국가대표 전력강화위원회는 당장 다음 주에 소집해 이번 6경기 결과를 토대로 평가 작업을 펼칠 예정이다. 모레노 감독의 계약기간이 끝나기 전 결론을 낼 계획으로, 현재로서는 결별 가능성이 작지 않다.

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한편 모레노 감독은 18일 개인 SNS를 통해서도 대표팀 임기 마지막 경기를 마친 소감을 짧게 밝혔다. 그는 '이번 FIFA 휴식기를 마무리하기에 정말 멋진 방식이었다. 카타르를 상대로 승리를 거두었지만, 무엇보다도 이 팀의 노력과 헌신, 그리고 태도에 자부심을 느킨다'고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com