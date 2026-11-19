사진캡쳐=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드가 구단 역사상 처음으로 여성 코치를 1군 코칭스태프에 합류시키며 새로운 역사를 쓴다.

영국 매체 더 선의 18일(한국시각) 보도에 따르면 마우리시오 포체티노 신임 감독은 파격적인 코칭스태프를 선임할 계획이다. 맨유는 리버풀과의 맞대결을 앞두고 포체티노 감독을 맞이할 채비를 마쳤다. 맨유는 마이클 캐릭 감독을 경질한 뒤 미국 축구 국가대표팀을 이끌던 포체티노 감독을 선임했다. 포체티노 감독은 자신의 사단을 이끌고 맨유를 지휘할 계획이다.

이 가운데 가장 눈길을 끄는 인물은 스트렝스 앤 컨디셔닝 코치 실비아 투야다. 투야는 맨유 1군 코칭스태프에서 일하는 최초의 여성이 된다. 맨유에는 엘리트 지원 전문가로 일하는 이자벨 브랜드가 이미 있지만, 코칭스태프 내 위상은 투야와 급이 다르다는 평가다.

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투야는 매일 선수단, 포체티노 감독과 함께 훈련을 진행하고, 경기 당일에는 벤치에도 앉을 예정이다. 미국 남자 국가대표팀 1군에서 이미 개척자 역할을 해 온 만큼 새 직책에도 전혀 긴장하지 않을 전망이다. 투야는 18일 캐링턴 훈련장에서 포체티노 감독과 함께 선수단에 합류해 본격적인 업무를 시작한다.

경력도 화려하다. 투야는 하이 퍼포먼스(고성능 스포츠 과학) 분야 이학 박사 학위를 보유하고 있으며, 영어와 스페인어, 카탈루냐어를 구사한다. 다국적 선수들로 구성된 맨유 스쿼드를 지도하기에 충분한 자격을 갖췄다는 평가다.

사진캡쳐=더선

투야는 과거 바르셀로나 대학교와 카탈루냐 국립 체육 연구소에서 강사로 재직했다. 스페인 여자 1부 리그 리가 F 소속 FC 바달로나에서도 잠시 일했으며, 2024년 10월 미국 대표팀의 포체티노 사단에 합류하기 위해 팀을 떠났다. 레반테 여자 축구팀에서는 선수들의 피지컬 준비를 돕는 팀의 일원으로 활약했다. 축구 외에도 테니스, 농구, 럭비, 철인 3종 경기 등 다양한 종목의 선수들을 지도한 경력이 있다.

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맨유에서는 포체티노 감독의 아들이자 피트니스 코치인 세바스티아노와 호흡을 맞출 예정이다.

포체티노 감독이 부임과 동시에 구단 역사상 최초의 여성 코치를 선택하면서 붉은 악마 코칭스태프에 새로운 바람이 불 전망이다.