훈련 전 인터뷰하는 엄지성 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀의 엄지성이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 인터뷰를 하고 있다. 2026.11.10 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]A매치를 마치고 돌아간 엄지성은 사령탑이 사라졌다.

프랑스 스트라스부르 구단은 19일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 비토르 마투스를 1군 팀 감독으로 선임했다고 발표했다. 구단은 '포르투갈 출신 지도자가 스완지 시티를 떠나 스트라스부르에 합류한다'고 전했다.

앞서 영국 매체 디 애슬래틱은 '프랑스 클럽 스트라스부르가 우구 올리베이라 감독의 결별 가능성에 대비해 스완지에 마투스 감독 영입을 문의했다. 스완지 측이 38세의 포르투갈 출신 사령탑을 잔류시키기 위해 노력하고 있음에도 불구하고, 마투스 감독은 프랑스 리그 무대 도전에 큰 관심을 보이고 있다'고 보도했다.

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스완지에서 매우 성공적인 시간을 보내고 있던 마투스 감독이다. 2025년 11월 강등권과 승점 4점 차에 불과하던 팀을 물려받은 마투스 감독은 정식으로 풀 시즌을 치르는 첫해에 스완지를 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 승격 플레이오프 진출권으로 이끌었다. 첫 시즌 만에 팀 순위를 20위에서 11위까지 끌어올렸다.

드리블하는 엄지성 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 엄지성이 드리블을 하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

이번 시즌에는 더 성적이 좋을 것으로 예상되는 상황이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격도 바라볼 수 있는 기세다. 올 시즌 스완지는 리그 개막 후 15경기에서 8승을 거두며 리그 6위에 올라 있으며, 선두 버밍엄 시티와의 승점 차는 단 3점이다. 연승 행진을 달릴 수만 있다면 선두권 진입도 충분히 가능하다.

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마투스 감독은 엄지성의 스승이기도 하다. 스완지에서 마투스 감독과 함께 한 엄지성은 초반에는 빛을 보지 못했지만 지난 시즌 후반기부터 한층 성장한 모습을 보여주는 중이다. 덕분에 지난해 10월부터 꾸준히 국가대표팀에도 발탁되는 중이며 2026년 북중미 월드컵도 경험했다. 이번 시즌 초반 마투스 감독의 신뢰를 받아 맹활약을 하기 시작했다. 공격 포인트 생산력이 부족하다는 단점을 극복하고 있는 중이다. 골과 도움 모두 수치가 개선되고 있다. 특히 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서는 와일드카드로 맹활약, 금메달을 이끈 주역으로 당당히 올라섰다.

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엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하던 중 대회 득점왕과 도움왕을 차지한 엄지성이 기뻐하고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

하지만 이제 엄지성은 시즌 도중에 스승을 잃고 말았다. 스완지에 커다란 변수가 생기는 셈. A매치 휴식기가 끝나는 타이밍에 벌어진 일이라 마투스 감독이 따나기로 결정한다면 주말에 있을 웨스트 브롬위치 알비온과의 경기에서는 사령탑이 없을 수도 있다. 시즌 도중에 '좋은' 감독 매물을 찾는다는 건 쉬운 일이 아니다.

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엄지성에게도 변수다. 마투스 감독 밑에서 성장하고 있었는데, 새로운 감독이 엄지성을 선호하지 않는다면 이적을 고려해야 할 수밖에 없다. 엄지성은 2002년생으로 이제 전성기에 진입할 타이밍이다. 2부 구단 벤치에서 시간을 보내기에는 분명히 아깝다. 마투스 감독의 미래가 스완지, 엄지성에게 상당히 중요해졌다.