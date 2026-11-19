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[스포츠조선 김대식 기자]깜짝 반전이다. 바이에른 뮌헨이 김민재를 매각대상에 올려놨다는 소식이 전해졌다.

이적시장 전문가인 에크렘 코누르는 19일(한국시각) 개인 SNS를 통해 독점 보도라며 "바이에른 뮌헨이 대한민국 국가대표 수비수 김민재에 대한 영입 제안을 들을 의향이 있다"고 밝혔다.

이번 보도는 김민재의 거취를 둘러싼 이적설이 다시 불붙는 가운데 나왔다. 김민재가 이번 시즌 바이에른에서 주전급 센터백으로 뛰고 있는데도 불구하고, 거취를 두고 이야기가 나오는 이유는 재계약 타이밍이기 때문이다.

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바이에른은 이번 시즌 김민재의 활약에 만족하고 있지만, 그와의 미래를 두고 고민하는 것으로 보인다. 김민재는 1996년생으로 올해 30살에 접어들었고, 현재 계약은 2028년 6월까지다. 김민재는 지난 시즌 다요 우파메카노와 요나탄 타에 밀려 세 번째 옵션이 되면서 이적설에 휩싸였지만 잔류를 택했다. 하지만 3옵션 이상의 활약상으로 구단의 신뢰를 회복했다. 특히 이번 사즌에는 더 좋은 수비력으로 타와의 경쟁에서 앞서가는 중이다.

드리블하는 김민재 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 김민재가 드리블을 하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

하지만 김민재는 바이에른에서도 연봉 순위 10위 안에 드는 고액 연봉자다. 30대에 접어든 센터백에게 고액의 장기 재계약을 안겨주는 것은 바이에른으로서도 상당한 부담이 될 수 있다. 최근 바이에른은 해리 케인을 유럽 최고 연봉자로 만들었다. 새로운 에이스로 떠오른 마이클 올리세와 재계약하면서 대폭 연봉이 오를 가능성이 높아, 다른 선수들의 연봉을 관리해야 하는 상황이다. 따라서 확실한 주전이 아닌 김민재에게 거액의 재계약을 주는 건 망설여질 수 있다.

코누르는 이어 김민재에게 관심을 보이는 구단들을 나열했다. 그는 "토트넘 홋스퍼, 아스널, 애스턴 빌라, AC 밀란 등이 이 센터백과 연결되고 있는 구단들이며, 페네르바체 역시 그의 상황을 주시하고 있다"고 언급했다. 앞서 독일 빌트의 크리스티안 폴크 기자는 빌라와 토트넘, AC 밀란이 지난여름 김민재 영입을 위해 접촉했지만 공식 제안으로 이어지지는 않았다고 전했다.

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바이에른은 김민재를 매각한다면 이적료 3000만유로(약 450억원) 정도를 요구할 것으로 파악되고 있다. 이는 바이에른이 2023년 나폴리에 지불한 이적료 5000만유로(약 750억원)에 크게 못 미치는 수준이다.

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현실적으로 김민재의 이적료와 연봉 등을 고려하면 이탈리아나 튀르키예 복귀는 쉽지 않다. 이탈리아 세리에A 빅클럽들은 김민재의 연봉을 감당할 수 있는 재정적인 능력이 되지 않는다. 페네르바체 역시 마찬가지. 코누르 기자는 "페네르바체는 바이에른이 선수 연봉의 일부를 부담하는 조건으로 완전 이적보다는 임대 계약을 선호할 것으로 보인다"고 언급했다.

하지만 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 빅클럽은 다르다. 김민재를 영입할 수 있는 돈을 보유하고 있다.