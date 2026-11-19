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[스포츠조선 김대식 기자]레알 소시에다드의 일본 국가대표 공격수 쿠보 다케후사가 튀르키예 명문 베식타스의 영입 후보로 거론되고 있다.

튀르키예 매체 타라프타르하베르는 18일(한국시각) 소시에다드가 쿠보의 이적료로 2000만유로(약 300억원)를 요구하고 있다고 보도했다. 매체는 '겨울 이적시장을 대비해 작업을 이어가고 있는 베식타스는 스쿼드 강화를 목표로 여러 선수를 검토하고 있다'며 '레이더망에 포착된 이름 중 하나가 쿠보'라고 전했다.

이어 '스페인 구단 측은 25세 선수를 향한 이적시장의 관심을 인지하고 있으며, 이에 맞춰 몸값을 책정한 것으로 알려졌다'고 덧붙였다. 다만 '양측 간 합의가 이루어졌다는 소식은 아직 전해지지 않았다'고 밝혔다.

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로이터연합뉴스

쿠보는 지난 몇 년 동안 부진해 소시에다드 주전에서 밀려난 상태다. 이번 시즌에는 출전 시간을 제대로 확보하지도 못하고 있다. 공식전 11경기에 나서 1골 1도움을 기록했다. 쿠보가 부활하지 못한다면 소시에다드 입장에서도 매각을 고려할 수밖에 없는 상황. 쿠보의 공백이 전혀 느껴지지 않고 있기 때문이다.

쿠보가 베식타스 유니폼을 입는다면 오현규와 한일 공격 듀오가 만들어진다. 오현규는 올해 초 겨울 이적시장에서 벨기에 헹크를 떠나 베식타스에 합류했다. 이적료는 1400만유로(약 241억원)로, 베식타스 구단 역대 이적료 3위에 해당하는 거액이었다. 오현규는 이번 시즌 영입된 두샨 블라호비치의 존재로 인해 백업 스트라이커로 밀려난 상황이지만 쿠보가 합류하면 측면에서 오현규를 지원하는 그림이 그려질 수 있다.

EPA연합뉴스

쿠보가 소시에다드를 떠나 베식타시로 향한다면 이강인과 대비될 수밖에 없다. 현재 이강인은 아틀레티코 마드리드 소속으로 뛰고 있다. 프랑스 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 스페인 라리가의 빅클럽으로 향한 이강인과 달리, 쿠보는 유럽 5대 리그 밖인 튀르키예 쉬페르리그로 무대를 옮기는 것이기 때문이다.

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쿠보의 베식타스행이 현실이 되기까지는 이적료 2000만유로를 둘러싼 합의가 가장 큰 변수로 보인다.