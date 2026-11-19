사진=소후닷컴 홈페이지 기사 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]중국 축구가 신났다.

중국의 '소후닷컴'은 18일 '중국 19세 이하(U-19) 대표팀이 8년 만에 판다컵 우승을 차지했다'고 보도했다.

데얀 두르데비치 감독이 이끄는 중국 U-19 대표팀은 17일 중국 청두의 솽류체육센터에서 열린 대한민국과의 2026년 중국 판다컵 국제청소년축구대회 최종전에서 2대1로 이겼다. 중국은 승점 7점(2승1무)을 기록하며 8년 만에 판다컵 정상에 올랐다.

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사진=소후닷컴 홈페이지 기사 캡처

'소후닷컴'은 '이번 대회는 2027년 홈에서 열리는 20세 이하(U-20) 아시안컵을 앞두고 치른 중요한 실전 점검 무대였다. 대회에는 중국, 한국, 베트남, 타지키스탄의 U-19 대표팀이 참가했다. 앞선 두 경기에서 한국과 중국은 나란히 1승1무(승점 4점)를 기록했으나, 골 득실에서 앞선 중국이 1위에 랭크돼 있었다. 중국은 마지막 경기에서 무승부만 거둬도 우승을 확정하는 상황이었다. 중국은 경기 시작 5분 만에 이상적인 출발을 알렸다. 페널티킥으로 점수 차를 벌렸다. 경기 뒤 두르데비치 감독은 한국이 오랫동안 아시아 축구의 강호였다고 언급했다. 그는 이번 경기가 내년 아시안컵을 위한 귀중한 준비 과정이 됐다고 평가했다. 대회 전반에 걸친 선수들의 활약에 큰 만족감을 드러냈다'고 했다.

사진=소후닷컴 홈페이지 기사 캡처

이 매체에 따르면 두르데비치 감독은 "판다컵은 선수들의 기량을 점검할 수 있는 아주 좋은 기회였다. 많은 선수가 자신의 실력을 충분히 발휘했다. 국제 대회의 경기 템포를 경험할 수 있었다. 앞으로도 경기력을 면밀히 분석하고 착실히 준비해 U-20 아시안컵에 나설 최종 21인 명단을 확정하는 것을 목표로 삼겠다"고 말했다.

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한편, 한국은 U-19 대표팀은 2024년 중국 웨이난에서 열린 4개국 친선대회에서 중국에 0대2로 패한 경험이 있다. 22세 이하(U-22) 대표팀도 2025년 중국 옌창에서 열린 친선대회에서 중국에 0대1로 고개를 숙였다. 지난해 판다컵에서도 0대2로 졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com