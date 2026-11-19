[스포츠조선 김가을 기자]중국 축구가 신났다.
중국의 '소후닷컴'은 18일 '중국 19세 이하(U-19) 대표팀이 8년 만에 판다컵 우승을 차지했다'고 보도했다.
데얀 두르데비치 감독이 이끄는 중국 U-19 대표팀은 17일 중국 청두의 솽류체육센터에서 열린 대한민국과의 2026년 중국 판다컵 국제청소년축구대회 최종전에서 2대1로 이겼다. 중국은 승점 7점(2승1무)을 기록하며 8년 만에 판다컵 정상에 올랐다.
'소후닷컴'은 '이번 대회는 2027년 홈에서 열리는 20세 이하(U-20) 아시안컵을 앞두고 치른 중요한 실전 점검 무대였다. 대회에는 중국, 한국, 베트남, 타지키스탄의 U-19 대표팀이 참가했다. 앞선 두 경기에서 한국과 중국은 나란히 1승1무(승점 4점)를 기록했으나, 골 득실에서 앞선 중국이 1위에 랭크돼 있었다. 중국은 마지막 경기에서 무승부만 거둬도 우승을 확정하는 상황이었다. 중국은 경기 시작 5분 만에 이상적인 출발을 알렸다. 페널티킥으로 점수 차를 벌렸다. 경기 뒤 두르데비치 감독은 한국이 오랫동안 아시아 축구의 강호였다고 언급했다. 그는 이번 경기가 내년 아시안컵을 위한 귀중한 준비 과정이 됐다고 평가했다. 대회 전반에 걸친 선수들의 활약에 큰 만족감을 드러냈다'고 했다.
이 매체에 따르면 두르데비치 감독은 "판다컵은 선수들의 기량을 점검할 수 있는 아주 좋은 기회였다. 많은 선수가 자신의 실력을 충분히 발휘했다. 국제 대회의 경기 템포를 경험할 수 있었다. 앞으로도 경기력을 면밀히 분석하고 착실히 준비해 U-20 아시안컵에 나설 최종 21인 명단을 확정하는 것을 목표로 삼겠다"고 말했다.
한편, 한국은 U-19 대표팀은 2024년 중국 웨이난에서 열린 4개국 친선대회에서 중국에 0대2로 패한 경험이 있다. 22세 이하(U-22) 대표팀도 2025년 중국 옌창에서 열린 친선대회에서 중국에 0대1로 고개를 숙였다. 지난해 판다컵에서도 0대2로 졌다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com