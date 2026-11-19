사우디전 앞두고 인터뷰하는 손흥민 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 하루 앞둔 한국 축구 대표팀 손흥민이 12일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련하기에 앞서 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.11.12 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 한국 국가대표 후배인 정상빈을 넘고 우승을 향해 나아갈 수 있을까.

미국 매체 스포츠일러스트레이트는 18일(이하 한국시각) 2026시즌 미국메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프를 미리 예상해보는 시간을 마련했다. 서부 컨퍼런스 6번 시드로 플레이오프에 진출한 LAFC는 3위 세인트루이스 SC와 오는 24일 대결한다. 플레이오프 1라운드는 3판 2선승제다.

손흥민과 LAFC가 MLS컵에서 일찍 탈락할 것이라는 전망이 나왔다. 매체는 '세인트루이스 서부 콘퍼런스 최하위에서 출발해 리그 신기록인 21경기 무패 행진을 달성하고, US 오픈컵에서 구단 역사상 첫 메이저 트로피를 들어 올리며 놀라운 반전을 이뤄냈다. 반면 LAFC는 눈부신 시즌 출발과는 대조적으로 후반기 들어 평범한 성적에 그치며 결국 마크 도스 산토스 감독이 경질되는 수모를 겪었다'며 두 팀의 대조적인 상황을 언급했다.

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손흥민 엄지 척 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 팀 공격 기회가 끝나자 동료 선수들을 향해 엄지를 치켜세우고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

이어 매체는 '지휘봉을 이어받은 사비 타마리트 감독 역시 LAFC의 분위기를 반전시키는 데 애를 먹고 있으며, 팀은 최근 9경기에서 단 1승만을 거두는 부진에 빠져 있다'며 LAFC의 처참한 분위기를 설명한 뒤 '이처럼 힘겹게 결승선을 향해 걸어가고 있는 LAFC를 상대로, 요안 다메 감독이 이끄는 세인트루이스 선수단이 이들을 탈락시키고 구단 역사상 첫 플레이오프 시리즈 승리를 거머쥘 것으로 예상된다'고 덧붙였다. 세인트루이스가 3차전 끝에 LAFC를 제압하고 2라운드에 진출할 것이라는 예상이었다.

스포츠일러스트레이트에서만 이러한 예상을 꺼낸 게 아니다. 정규 시즌이 마무리된 후 MLS 사무국은 'LAFC가 플레이오프에 진출하긴 했지만, 최근 몇 달간 보여준 경기력만 보면 도무지 믿기지 않을 정도다. 시즌 초반만 해도 F1 레이싱카처럼 매끄럽고 압도적인 전력을 자랑했지만, 지금은 휴스턴 다이나모보다도 훨씬 더 덜컹거리고 산산조각난 모습이다. 1라운드에서 세인트루이스를 상대해 결과를 내려면, 완전히 엉켜버린 수많은 문제들이 순식간에 제자리를 찾아야만 하는 상황'이라며 LAFC의 조기 탈락을 전망했다.

사우디전 앞두고 훈련하는 손흥민 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 하루 앞둔 한국 축구 대표팀 손흥민이 12일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.12 ondol@yna.co.kr(끝)

공이 어디로 튈지 모르는 게 축구라지만, 그만큼 양팀의 분위기는 극단적이다. 손흥민이 처음에 합류했을 때 드니 부앙가와 함께 흥부듀오를 형성했을 때만 해도 손흥민의 미국 정복은 크게 어렵지 않아 보였다

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하지만 구단의 잘못된 감독 교체로 인해서 완전히 우승 도전이 망가질 위기에 처했다. 사령탑으로서 보여준 성과가 없는 도스 산토스 감독을 선임한 것부터가 잘못이었다. 임시 감독인 타마리트 역시 경질 효과를 발휘하지 못했다.

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A매치 휴식기 동안 LAFC는 손흥민, 부앙가 같은 주요 전력들이 국가대표 경기를 소화하기 위해 장거리 여행도 떠난 상황. 그에 비해 세인트루이스는 국가대표급 선수들이 많이 없어 완전체로 '꿀휴식'을 취했다. 여러 환경적인 요인도 LAFC를 도와주지 않고 있다. 손흥민의 전성기급 폭발력이 갑자기 나오지 않는 이상, 어려운 승부가 예상된다.