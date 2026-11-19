드리블하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 드리블을 하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)을 향한 극찬이 나왔다.

스페인의 '에스토 에스 아틀레티'는 18일(이하 한국시각) '대한민국 축구대표팀에서 보여준 이강인의 활약에 찬사가 쏟아졌다. 그는 카타르전 승리 주역 중 한 명이다. 강렬한 에너지와 창의성, 그리고 득점 기회를 만들어내는 능력으로 큰 호평을 받았다'고 보도했다.

훈련하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 이강인이 14일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 몸을 풀고 있다. 2026.11.15 ondol@yna.co.kr(끝)

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선 경기에서 1대0으로 이겼다. 이로써 모레노 감독 체제는 3승1무2패로 막을 내렸다.

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이날 이강인은 4-4-2 포메이션의 오른쪽 측면 공격수로 선발 출전했다. 그는 후반 21분 이동경(울산)과 교체될 물러날 때까지 66분을 뛰었다. 이강인은 이날 오세훈(시미즈) 송민규(나시오날) 등을 향해 크로스를 올리며 공격을 이끌었다. 하지만 기대했던 공격 포인트는 없었다. 그는 "공격수 입장에서 골을 넣지 못한 게 동료들에게 미안하다. 더 쉽게 갈 수 있었던 경기가 될 수 있었는데 그렇지 못했다. 그래도 항상 팀에 도움이 되도록 노력하고 있다"고 말했다.

이강인 패스 준비 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 드리블을 하며 패스할 곳을 찾고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

'에스토 에스 아틀레티'는 '이강인은 이번 A매치 기간을 성공적으로 마무리했다. 한국에서 높은 평가를 받았다. 카타르전 내내 보여준 왕성한 활동량과 다양한 공격 옵션은 팬들의 눈길을 사로잡았다. 팬들은 그가 그라운드 위에서 뿜어낸 엄청난 에너지에 주목했다. 그는 한국이 상대를 압도했던 이번 경기에서 자신의 재능을 유감없이 발휘했다. 이강인은 팀 공격 전개 과정에 끊임없이 관여했다. 가장 인상적인 장면 중 하나는 전반전에 나온 직접 프리킥 상황이었다. 이강인의 슈팅은 카타르 골키퍼의 선방을 이끌어냈다. 또한 손흥민과의 연계 플레이 이후 득점에 가까운 기회를 만들기도 했으나, 아쉽게도 슈팅은 골문을 벗어났다. 팬들은 그의 넘치는 에너지가 돋보였던 활약에 주목했다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com