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[스포츠조선 김대식 기자] 일본 국가대표 주장 출신 엔도 와타루가 리버풀에서 방출될 예정이다.

일본 매체 트라이브 풋볼은 19일 리버풀 소식에 능통한 영국 기자 제임스 피어스의 발언을 조명했다. '피어스 기자는 17일 팟캐스트 프로그램에 출연했을 당시, 엔도의 거취에 대해 '내년 여름 자유계약(FA)으로 팀을 떠나는 것은 피할 수 없다. 리버풀에서의 커리어는 사실상 끝났다'고 단언했다. 올 시즌 지금까지 공식전에서 단 한 경기도 뛰지 못한 만큼, 팀을 떠나는 것은 기정사실로 여겨진다'고 보도했다.

리버풀 소속 선수 중 올 시즌 단 한 번도 공식전에 출전하지 못한 선수는 엔도가 유일하다. 안도니 이라올라 리버풀 신임 감독이 엔도를 전혀 주요 전력으로 고려하지도 않는다는 이야기다. 이라올라 감독은 지난 10월 "엔도는 분명 내가 좋아하는 선수 중 한 명이며, 그에게도 반드시 활약할 기회가 찾아올 것"이라며 향후 출전 기회를 부여할 가능성을 시사했으나, 유럽챔피언스리그(UCL) 등록 명단에서도 제외된 엔도는 사실상 없는 선수처럼 취급받고 있다.

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피어스 기자는 엔도와 리버풀의 결별 시기를 두고는 "이제 남은 것은 리버풀이 엔도의 대체자를 1월에 영입할지, 아니면 내년 여름으로 미룰지뿐이다"라고 말했다. 엔도와 리버풀의 계약은 2027년 여름에 만료되지만, 리버풀은 적절한 제안이 들어올 경우 오는 1월 이적시장에서 방출을 허용할 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

AFP연합뉴스

엔도가 출전 기회를 얻지 못하고 있는 배경에는 이라올라 감독의 젊은 선수 우선 기용 방침이 크게 작용하고 있다. 영국 매체 리버풀 닷컴 또한 '엔도는 적어도 내년 여름 리버풀을 떠나는 것은 거의 확실하다'고 전망했다. 엔도는 자신을 영입했던 위르겐 클롭 전 감독 체제에서는 중용받았으나, 감독 교체 후 입지가 달라졌다. 아르네 슬롯 전 리버풀 감독도 엔도를 교체 자원 이상으로 고려하지 않았다.

트라이브 풋볼은 '엔도의 차기 행선지 후보와 관련해서는 최근 일본 J리그 복귀 가능성이 수면 위로 떠올랐다. 친정팀인 우라와 레즈와 쇼난 벨마레가 후보로 보도된 바 있으며, 중동 이적설도 나돌았다. 다만 아직 정식 오퍼는 받지 않은 것으로 보이며, 관심을 보이는 구단의 이름 역시 구체적으로 밝혀지지 않았다'고 덧붙였다.

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오랫동안 일본 주장 완장을 찼던 엔도의 현실은 아시아 선수가 유럽 빅클럽에서 장기간 주전으로 살아남는 일이 얼마나 어려운지를 보여주는 사례로 남게 될 것이다. 손흥민, 박지성, 김민재 같은 선수들이 얼마나 대단한지를 보여주는 대목이다.