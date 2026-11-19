손흥민. 사진=토트넘 홋스퍼

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 토트넘 홋스퍼에 영입을 추천한 것으로 알려진 한국 국가대표 공격수 오현규의 이적 가능성이 다시 주목받고 있다. 베식타시가 오현규 매각에 바라는 이적료가 대략적으로 책정되면서 토트넘의 영입 움직임에도 관심이 쏠린다.

영국 매체 팀토크는 19일(한국시각) 튀르키예 매체 튀르키예 가제테시의 보도를 인용해 '오현규가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들의 관심을 받고 있으며, 토트넘도 이번 시즌 리그와 유럽대항전에서 그를 관찰했다'고 전했다.

오현규는 제한적인 출전 시간에도 준수한 경쟁력을 보여주고 있다. 올 시즌 베식타시에서 모든 대회를 통틀어 19경기에 출전해 4골 3도움을 기록했다. 출전할 때마다 존재감을 드러내고 있다.

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토트넘이 오현규에게 관심을 보이는 배경에는 공격진의 부진이 자리하고 있다. 토트넘은 최근 경기력을 끌어올리고 있지만, 공격진의 득점력은 여전히 아쉽다. 도미닉 솔란케의 컨디션이 바닥을 치면서 믿고 맡길만한 주전 스트라이커가 없다.

한국 대표팀 주장이자 토트넘의 레전드인 손흥민의 추천도 오현규의 토트넘 이적설에 힘을 싣는 요소다. 앞서 튀르키예 현지에서는 지난 10월 손흥민이 국가대표팀 동료인 오현규를 친정팀 토트넘에 추천했다는 보도가 나왔다. 손흥민은 오현규의 성장 가능성과 토트넘에 어울리는 선수라는 점을 높이 평가한 것으로 알려졌다.

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다만 영입을 위해서는 적지 않은 이적료가 필요하다. 보도에 따르면 베식타시는 현재 오현규를 매각할 의사가 없지만, 최소 3000만유로(약 443억원)의 제안이 들어온다면 협상 가능성이 열릴 수 있다.

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베식타시가 여전히 오현규를 핵심 자원으로 여기고 있는 만큼 토트넘이 실제 영입에 나설지는 지켜봐야 한다. 다만 구체적인 이적료가 거론되기 시작하면서 오현규의 EPL 진출 가능성에 대한 관심은 커지고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com