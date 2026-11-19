12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘 홋스퍼가 오현규에게 관심을 보이고 있지만, 영입 가능성은 낮다는 분석이 나왔다.

토트넘 전문 영국 매체 스퍼스웹은 18일(한국시각) 오현규의 최신 소식을 전했다. 매체는 '토트넘이 공격진의 득점력 부족 문제를 해결하기 위해 새로운 스트라이커를 찾아 이적시장을 물색하고 있다는 것은 공공연한 비밀'이라고 전했다. 손흥민의 추천 이후 오현규를 높게 평가하고 있다는 설명이다.

오현규는 올해 초 벨기에 KRC 헹크를 떠나 베식타스에 합류했다. 베식타시 합류 후 오현규의 잠재력은 폭발하는 것처럼 보였다. 지난 시즌 후반기 16경기 8골-4도움을 터트리면서 베식타시 에이스로 도약했다.

Advertisement

하지만 두샨 블라호비치라는 거물급 스트라이커가 영입되면서 주전 입지를 잃었다. 이번 시즌은 선발과 교체를 오가며 19경기 4골-3도움을 기록 중이다.

질문에 답하는 오현규 (울산=연합뉴스) 김용태 기자 = 축구 국가대표팀과 베네수엘라의 평가전을 하루 앞둔 1일 울산종합운동장에서 열린 대표팀 기자회견에서 오현규가 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.1 yongtae@yna.co.kr(끝)

사실여부가 파악되지는 않고 있지만 오현규를 향한 토트넘의 관심은 이전부터 거론됐다. 매체는 '지난달 한 소식통은 손흥민이 국가대표팀 동료인 오현규를 강력히 추천했다고 보도한 바 있다'라고 전했다. 튀르키예 매체인 튀르키예 가제테시는 최근 로베르트 데 제르비 토트넘 감독이 오현규를 지켜보고 있다고 전하기도 했다.

하지만 스퍼스웹의 시선은 냉정했다. 매체는 '오현규는 데 제르비 감독이 선호하는 유형이지만, 요구되는 수준의 기량은 아니다'라고 전했다. 이어 매체는 '25세라는 나이는 결코 어리지 않으며, 셀틱과 헹크, 베식타스를 거치며 남긴 득점 기록도 두드러지게 인상적이지 못하다'라고 냉철하게 분석했다.

Advertisement

Advertisement

냉정하게 말해 오현규가 아직 토트넘의 최전방을 맡길 정도의 선수가 아니라는 것이다. 매체는 '토트넘은 지난 여름 이적시장에서 최정상급 선수들을 영입하기 위해 지갑을 열 의지를 보여주었다'면서 '득점력 문제의 해답이 베식타스의 백업 스트라이커라면 의외의 선택이 될 것'이라고 했다.

골 넣고 기뻐하는 오현규 (수원=연합뉴스) 홍기원 기자 = 24일 경기도 수원월드컵경기장에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 에콰도르의 경기. 한국 첫 번째 골을 넣은 오현규가 기뻐하고 있다. 2026.9.24 xanadu@yna.co.kr(끝)

이미 토트넘에는 애매한 스트라이커들이 너무 많다. 최악의 영입생이 되어버린 히샬리송과 돈값을 해주지 못하는 도미닉 솔란케에 기대만큼 역할을 해내지 못하고 있는 오마르 마르무쉬도 있다. 토트넘은 이 선수들보다 훨씬 더 검증된 스트라이커를 원할 것이라는 게 스퍼스웹의 분석이다. 아직 오현규는 유럽 빅리그에서 뛰어본 적이 없고, 튀르키예 무대에서도 최근 다소 고전하고 있는 게 사실이다.

결국 현실적으로 오현규의 토트넘행 가능성은 매우 낮다. 한국인 16호 프리미어리거 탄생이 임박했다고 보기는 힘들다.