AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노가 맨체스터 유나이티드 감독이 되면서 이강인에게도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다. 포체티노가 아틀레티코의 핵심 공격수 훌리안 알바레스 영입을 노릴 수 있기 때문이다.

스페인 매체 에스토에스아틀레티는 19일(한국시각) '포체티노 감독은 맨유에서 새로운 도전을 시작하며 자신의 최우선 영입 목표를 분명히 했다'며 '맨유의 움직임이 아틀레티코에도 직접적인 영향을 미치면서, 아틀레티코의 스타 선수를 둘러싼 영입 경쟁이 다시 불붙고 있다'고 보도했다.

포체티노 감독은 변화가 절실한 맨유를 완전히 새로운 팀으로 바꿔놔야 하는 부담을 갖고 있다. 시작부터 팀에 자신의 색깔을 확실히 입히겠다는 의지를 보이고 있다. 이는 아틀레티코의 선수단 구성 계획에도 직접적인 타격을 줄 수 있다.

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매체는 '포체티노 감독은 자신의 프로젝트를 이끌 핵심 선수로 한 명의 이름을 직접 제시했다. 바로 훌리안 알바레스다'며 '알바레스는 포체티노의 집착 대상이 됐다. 그는 맨유를 유럽 정상급 팀으로 되돌려놓기 위해 확실한 기량을 갖춘 공격진의 중심축을 찾고 있다'고 전했다.

알바레스에게 관심을 보이는 팀은 맨유만이 아니다. 아스널 역시 그를 영입하기를 간절히 바라고 있다. 알바레스는 미켈 아르테타 아스널 감독이 오랫동안 원했던 선수로 알려져 있다. 다가오는 이적시장에서 이들 구단 간 치열한 영입 경쟁이 벌어질 전망이다. 포체티노 감독은 아르헨티나 출신이다. 알바레스도 아르헨티나 출신이기 때문에 맨유 이적에 혹할 수 있다. 알바레스는 이번 시즌을 앞두고 팀을 떠나고 싶다는 의사를 적극 피력한 바 있다.

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알바레스가 떠난다면 아틀레티코의 공격수 이강인에게는 좋은 소식이 아니다. 팀이 스페인 프리메라리그에서 경쟁력을 유지하고, 유럽대항전 토너먼트로 향하기 위해서는 알바레스 같은 핵심 공격수가 필요하다. 올시즌 아틀레티코에 합류한 이강인은 이제야 막 알바레스와 발을 맞추는 시기다. 훈련장에서도 함께 적극 소통하는 모습을 보여주면서 긍정적인 그림을 만들어내고 있다. 그가 떠나게 된다면 이강인은 또다시 새로운 공격수와 호흡을 맞춰야 하는 상황에 직면할 수 있다. 시즌 중 핵심 공격수의 이탈은 팀의 조직력을 해치는 길이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com