사진=풋볼인사이더

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[스포츠조선 강우진 기자]'답답하면 니들이 뛰던가'

한 때 한국 축구를 관통했던 명대사가 해외 축구계도 떠들썩하게 하고 있다. 맨체스터 유나이티드 소속 아마드 디알로가 자신을 비판한 콘텐츠 제작자에게 불만의 목소리를 냈다.

글로벌 매체 ESPN은 19일(한국시각) '디알로가 코트디부아르 대표팀 경기에서 나온 자신의 결정적인 득점 기회 무산 장면과 맨유에서 이어지고 있는 무득점 행진을 지적한 콘텐츠 제작자에게 반응했다'고 보도했다.

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지난 18일 디알로는 감비아와의 A매치 경기에서 코트디부아르 대표팀 소속으로 출전했다. 레알 마드리드의 얀 디오망데가 만들어준 결정적인 기회에서 슈팅을 시도했지만, 공은 골대를 맞고 나왔다. 디알로는 선제골을 돕는 어시스트를 기록하기도 했고, 64분간 활약한 뒤 교체됐다. 양팀은 2대2로 무승부를 거뒀다.

디알로가 나쁘지 않은 활약을 펼쳤지만, 사회관계망서비스(SNS)에서는 그의 득점력이 부족하다는 비판과 관련 콘텐츠가 튀어나왔다. 디알로는 이를 참지 못하고, 댓글을 통해 곧바로 반박했다. 그는 "형, 그냥 입 좀 다물어. 말이 너무 많아"며 "그렇게 불만이면 내 자리에서 직접 뛰어봐라"고 말했다.

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아마드는 지난해 12월 본머스와의 경기에서 4대4로 비긴 이후 맨유 소속으로 득점하지 못하고 있다. 마이클 캐릭 맨유 감독이 팀을 이끌었던 기간 내내 득점이 없었던 셈이다. 이후 캐릭 감독을 대신해 마우리시오 포체티노 감독이 맨유 지휘봉을 잡았다. 포체티노 감독은 오는 23일 있을 리버풀과의 경기에서 맨유 사령탑 데뷔전을 치를 예정이다. 새로운 감독 체제에서 디알로가 또다시 득점 없이 침묵한다면 이번에도 거센 비판을 피해 가기는 어려울 것으로 전망된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com