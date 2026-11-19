사진캡쳐=텔레그래프

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]레스터 시티가 성민물 크리에이터 논란이 일자 유니폼 스폰서 BC.게임과 결별한다.

레스터는 19일(이하 한국시간) 공식 성명을 통해 '레스터 구단과 BC.게임은 상업적 파트너십을 즉시 종료하기로 상호 합의에 도달했다'고 밝혔다. 2024~2025시즌 개막부터 수백만 파운드 규모의 계약으로 유니폼 스폰서를 맡아온 업체와 약 2년 반 만에 동행을 끝냈다. 구단은 '최근 며칠간 이루어진 건설적인 논의에서 향후 나아가야 할 상업적 우선순위가 서로 다르다는 점을 확인했다'며 BC.게임의 지원에 감사를 표했다.

결별의 계기는 앰버서더 논란이었다. 영국 매체 텔레그래프는 지난 5일 '레스터의 메인 유니폼 스폰서 BC.게임이 러시아 출신 성인물 크리에이터 에바 엘피를 앰버서더로 발탁하자 팬들이 거세게 분노하고 있다'고 전했다. 매체는 '성적 암시가 가득한 홍보 영상에는 엘피가 배달원으로부터 업체와의 계약서가 담긴 상자를 전달받는 모습이 담겼다'고 설명했다. 엘피는 인스타그램 팔로워 480만 명을 보유한 성인물 스타다. 이번 발탁은 레스터와의 파트너십과는 무관하게 이뤄졌지만, 구단은 BC.게임 측에 직접 우려를 전달하고 협의를 이어왔다.

Advertisement

로이터연합뉴스

팬들의 반발은 거셌다. 서포터즈 단체 폭시스 트러스트는 "도박과 포르노그래피 모두 사람들의 삶, 특히 젊은이들의 삶에 파멸적인 영향을 미칠 수 있다. 이것이 과연 지금 우리의 모습인가"라고 반문했다. 텔레그래프는 '시즌 종료 후 설문조사에서 팬의 73%가 이 관계를 부정적으로 느꼈고 만족한다는 응답은 5%에 그쳤다'고 전했다.

텔레그래프는 'BC.게임이 2024년 12월 영국 내 영업 라이선스를 박탈당했으나 해외에서는 계속 운영 중'이라고 전했다. 지난해 5월에는 도박 광고 근절 연합(CEGA)이 구단에 서한을 보내고, 영국 도박위원회(GC)에 BC.게임을 홍보하는 구단을 상대로 조치를 취할 것을 촉구했다.

Advertisement

논란이 일자 레스터는 결국 스폰서십 관계를 종료하기로 결정을 내렸다. BC.게임 로고가 새겨진 올 시즌 유니폼을 구매한 팬에게는 환불 또는 교환 조치가 제공된다.