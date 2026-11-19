6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김가을 기자]대반전이다. '괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)가 팀을 떠날 수도 있다.

이적 시장에 정통한 에크렘 코누르 기자는 19일(이하 한국시각) 개인 계정을 통해 '바이에른 뮌헨이 대한민국 국가대표 수비수 김민재에 대한 영입 제안을 들을 의향이 있다. 토트넘, 아스널, 애스턴 빌라(이상 잉글랜드), AC밀란(이탈리아) 등이 관심을 보이고 있다. 페네르바체(튀르키예)도 그의 상황을 주시하고 있다'고 보도했다.

드리블하는 김민재 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 김민재가 드리블을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

김민재는 2023년 여름 이적 시장을 통해 나폴리(이탈리아)를 떠나 바이에른 뮌헨에 합류했다. 그는 토마스 투헬 당시 감독의 엄청난 신임 속 빠르게 적응했다. 일각에선 혹사 논란이 발생할 정도였다. 우려는 현실이 됐다. 김민재는 부상 탓에 어려움을 겪었다. 그를 향한 비판이 나왔고, 이적설까지 제기됐다. 김민재는 실력으로 이겨냈다. 그는 2026~2027시즌 빈센트 콤파니 감독 체제에서 바이에른 뮌헨 주전 센터백으로 활약 중이다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민재가 패스를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

그를 향한 관심이 높아지고 있다. 앞서 이적 시장에 정통한 피터 오루크 기자는 "김민재는 몇 년 전부터 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단의 관심을 받아온 선수다. 내년 1월에 어떤 변화가 생길 것이라고는 보지 않는다. 콤파니 감독은 김민재를 계속 팀에 남겨두고 싶어할 것이다. 바이에른 뮌헨은 분명 독일 분데스리가와 유럽챔피언스리그(UCL) 우승을 노린다"고 말했다. 하지만 최근 보도에 따르면 바이에른 뮌헨이 김민재 매각에도 문을 연 것으로 보인다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com