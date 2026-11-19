사진=엄지성 SNS 캡처

사진=X 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]엄지성과 스완지 시티의 승격 도전에 빨간불이 켜졌다.

스트라스부르는 19일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '비토르 마투스가 스트라스부르의 감독으로 임명됐다'고 공식 발표했다.

스트라스부르는 '마투스 감독은 스완지에서 스트라스부르로 이적했다. 그는 올 시즌 스완지를 15경기에서 승점 26점, 6위까지 올려뒀다. 특히 강한 압박과 강도 높은 경기 운영으로 주목받고 있다. 포르투 유스 출신인 그는 포르투갈 2부 리그 코치를 지냈고, 2019년 위르겐 클롭 사단에 합류해 5시즌을 보냈다. 2024년 레드불 잘츠부르크에서 라인더스 감독을 보좌했으며, 2025년 6월 포르투갈 마리티모에 부임했다가, 스완지로 떠났다'고 전했다.

Advertisement

사진=X 캡처

이미 마투스 감독의 스트라스부르행은 거론된 바 있다. 영국의 디애슬레틱은 '스완지의 잔류 노력에도 불구하고 마투스는 프랑스 리그로 향하는 도전에 관심이 있다'고 밝혔다. 결국 마투스의 선택은 스완지 잔류가 아닌 프랑스행이었다.

스완지에는 뼈아픈 이탈이다. 지난해 11월 스완지 지휘봉을 잡은 마투스는 강등권에 가까워졌던 팀을 반등시키며 호평을 받았다. 이후 올 시즌은 팀의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격까지 이끌 수 있다는 평가를 받았다. 마투스 체제에서 스완지는 시즌 초반 선두에 오르는 등 승격을 바라볼 수 있는 순위권에서 버텨내고 있다. 현재는 6위지만, 선두 버밍엄과의 격차는 단 6점. 언제든 뒤집어도 이상하지 않은 점수 차이다.

Advertisement

마투스가 이탈하며 스완지 소속 한국 대표팀 공격수 엄지성의 입지도 변화를 피할 수 없게 됐다. 올 시즌 마투스 체제에서 주전으로 자리 잡은 엄지성이다. 엄지성은 올 시즌 2골-3도움으로 팀 내 도움 1위를 달리고 있으며, 유럽 진출 이후 넘지 못했던 공격포인트 6개의 벽도 넘을 수 있을 것으로 기대를 모으고 있었다. 더욱이 2026년 북중미월드컵, 아시안게임 등에 참가하며 경험도 쌓은 상황, 팀의 승격까지 이끌 수 있다면 역대 16번째 프리미어리거 등극과 더불어 선수로서 도약을 기대할 수 있는 시즌이었다.

Advertisement

마투스의 이탈로 스완지는 대행 체제가 불가피하다. 구단의 전 주장이었던 애슐리 윌리엄스와 크리스티안 오리어리, 레온 브리튼 등이 임시 코치진으로 합류해 정식 감독 부임 전까지 팀을 이끌 예정이다. 영국의 BBC는 '윌리엄스와 코치진이 구단의 정식 후임 감독을 찾기 전까지 팀을 지도할 예쩡이다. 첫 경기는 웨스트 브롬위치 알비온전이다'고 밝혔다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com