사진출처=데일리메일, 레스터시티

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[스포츠조선 장종호 기자] 잉글랜드 프로축구 레스터시티가 팬들의 거센 반발을 불러온 온라인 도박업체와의 유니폼 후원 계약을 조기 종료했다. 후원사가 러시아 성인 배우를 홍보대사로 선정한 사실이 알려지면서 팬들의 비판이 커진 데 따른 것이다.

데일리메일 등 영국 매체들에 따르면 잉글랜드 프로축구 3부리그(리그 원) 레스터시티는 18일(이하 현지시각) 온라인 도박업체 BC.GAME과 상호 합의에 따라 상업적 파트너십을 즉시 종료한다고 발표했다.

구단은 공식 성명에서 "2년 반 동안 레스터시티를 지원해 준 BC.GAME에 감사하며, 이번 합의 과정에서 보여준 협조적인 태도에도 감사한다"고 밝혔다.

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이번 계약 종료는 BC.GAME이 이달 초 러시아 성인 콘텐츠 제작자 에바 엘피를 브랜드 홍보대사로 선정하면서 논란이 확산한 뒤 이뤄졌다.

BC.GAME은 최근 SNS에 엘피와의 파트너십을 알리는 영상을 공개한 바 있다. 이를 접한 팬들은 축구 구단이 도박업체와 손잡은 데 이어 성인 콘텐츠 산업과도 연결되는 것은 부적절하다며 반발했다.

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레스터시티 서포터스 단체인 폭시스 트러스트도 강하게 문제를 제기했다. 폭시스 트러스트는 도박과 성인 콘텐츠가 특히 젊은 세대에 부정적인 영향을 미칠 수 있다며 두 산업을 구단과 연결하는 후원 관계에 우려를 나타냈다. 구단의 전통과 가족 친화적인 이미지에 어울리지 않는다는 지적도 내놓았다.

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논란이 커지면서 레스터시티는 결국 계약을 조기에 끝내기로 했으며, 후원 로고가 새겨진 유니폼을 구매한 팬들을 위한 환불 조치도 마련했다.

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이번 후원 계약 종료는 경기장 안팎에서 추락을 거듭해 온 레스터시티의 상황과도 맞물려 있다.

레스터시티는 2015~2016시즌 잉글랜드 프리미어리그에서 예상을 뒤엎고 우승하며 세계 축구계에 큰 파장을 일으켰다. 당시 구단과 팬들의 유대감도 남달랐다. 그러나 이후 성적 부진과 잇따른 구단 운영 논란으로 팬들의 신뢰가 약해졌다.

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레스터시티는 2024~2025시즌 프리미어리그에서 강등된 데 이어 다음 시즌에도 강등을 겪으며 현재 잉글랜드 3부 리그인 리그원에서 경쟁하고 있다. 한때 프리미어리그 정상에 올랐던 구단이 두 차례 연속 강등이라는 굴욕을 겪은 것이다.

한편 레스터시티는 공식 발표에서 계약 종료의 직접적인 이유를 특정하지 않고 양측의 상업적 우선순위 차이라고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com