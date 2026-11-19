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[스포츠조선 이현석 기자]이강인과 아틀레티코 마드리드에는 불운한 부상 소식이 등장했다.

아틀레티코 마드리드는 18일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '루크먼이 심각한 무릎 염좌 부상을 당했다'고 공식 발표했다.

아틀레티코는 '루크먼은 지난 금요일인 11월 13일 탄자니아와의 경기 도중 심한 무릎 염좌 부상을 입었다. 대표팀 의료진은 처음에는 해당 공격수가 가벼운 염좌를 입었다고 보고했지만, 마드리드로 복귀한 후 소속팀 의료진이 나이지리아 축구선수를 진찰하고 추가 검사를 실시한 결과 부상의 정확한 정도를 확인했다. 물리치료와 재활 훈련을 받을 예정이며, 부상 경과에 따라 복귀 시기가 결정될 것이다'고 밝혔다.

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1997년 공격수 루크먼은 세리에A 무대에서 준수한 드리블과 빠른 스피드, 플레이메이킹과 득점력까지 갖춘 다재다능한 공격수로 평가받았다. 잉글랜드 무대에서 성장할 당시에는 활약이 아쉬웠으나, 2022년 아탈란타 유니폼을 입으며 재능이 만개했다. 이후 그는 2026년 2월 아틀레티코로 이적했다. 4000만 유로의 적지 않은 이적료를 기록했기에 기대감이 컸다.

하지만 아틀레티코 합류 이후 루크먼은 기대 만큼의 경기력을 보여주지 못했다. 올 시즌은 라리가에서 11경기, 단 1골에 그치는 모습이었다. 공식전 15경기에서 2골-1도움, 영향력까지 고려하면 파괴적인 자원이라고 보기는 어려웠다. 최근에는 알렉스 바에나에 밀려 벤치 자원으로 활약하는 시간도 늘어났다.

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이런 상황에서 부상까지 겹쳤다. 탄자니아와의 아프리카 네이션스컵 예선전을 앞두고 부상을 당한 루크먼은 곧바로 아틀레티코에 복귀해 정밀 검사를 받았다. 경미한 염좌가 아닌, 심각한 무릎 염좌라는 소견이 나오며, 당분간 결장은 피할 수 없게 됐다.

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루크먼의 이탈은 현재로서는 큰 타격이 없을 수 있으나, 아틀레티코가 향후 유럽챔피언스리그, 리그컵, 리그 등을 동시에 진행하는 상황을 고려하면 공격진 뎁스에 아쉬움이 될 수 있다. 이강인과 알렉스 바에나 등 측면 자원들을 디에고 시메오네 감독은 체력 상황에 맞춰 빠르게 교체하는 경우도 잦았다. 이런 상황에서 루크먼이 빠진다면, 아틀레티코의 에너지 레벨을 유지할 수 있는 자원이 부족해지는 모습까지 이어질 수 있다.

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복귀까지 시간이 소요될 것으로 보이는 루크먼의 빈자리를 최소화하는 것이 아틀레티코에 관건이다. 이강인을 비롯해 현재 활약 중인 선수들이 큰 부상 없이 경기를 소화해야 할 것으로 보인다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com