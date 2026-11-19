사진출처=FC 악토베

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[스포츠조선 장종호 기자] 47경기에서 무려 139골. 경기당 약 3골에 가까운 득점력을 자랑하는 축구선수가 유럽 축구계의 주목을 받고 있다. 주인공은 키르기스스탄 출신의 여자 축구선수 알리나 리트비넨코(30)다. 엘링 홀란(26, 맨체스터 시티 FC), 알렉산더 이삭(27, 리버풀FC) 등 세계적인 공격수들과 비교 대상으로 거론될 정도로 가공할 만한 득점력을 보이고 있다.

영국 매체 데일리스타에 따르면 카자흐스탄 여자축구 리그 FC 악토베에서 뛰고 있는 리트비넨코는 2024년 팀에 합류한 이후 폭발적인 득점 행진을 이어가고 있다.

축구 통계 사이트 플래시스코어에 따르면 그녀는 악토베 소속으로 2024시즌 리그 9경기에 출전해 16골을 넣었다. 2025시즌에는 20경기에서 72골을 기록하며 득점력을 한층 끌어올렸다.

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올해도 상승세는 멈추지 않았다. 2026시즌 리그 18경기에서 51골을 추가했다. 2024년부터 2026년까지 세 시즌 동안 리그 47경기에 출전해 총 139골을 기록한 것이다. 경기당 평균 득점은 약 2.96골에 달한다.

리트비넨코는 어린 시절부터 남다른 재능을 보인 것으로 전해진다. 1995년 12월 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 태어난 그녀는 키르기스스탄 여자 축구 국가대표팀의 초기 멤버 중 한 명이다.

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그녀는 2009년 4월 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 예선 팔레스타인전에서 해트트릭을 기록하며 이름을 알렸다. 당시 나이는 불과 13세 131일이었다. 여자 국제축구 경기 최연소 득점 기록으로 전해진다.

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유럽 무대에서도 펄펄 날고 있다. 2012년 8월 당시 소속팀이었던 BIIK 카지구르트에서 유럽축구연맹(UEFA) 여자 챔피언스리그 데뷔전을 치렀다. 이때 에스토니아의 파르누 JK를 상대로 해트트릭을 기록, 강렬한 인상을 남겼다.

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이후 카자흐스탄 리그에서 뛰고 있는 그녀는 현재 악토베에서 등번호 7번을 달고 공격을 이끌고 있다.

그녀의 놀라운 득점 기록이 유럽 여자 프로축구 구단들의 관심으로 이어질지 주목된다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com