훈련에 앞서 인터뷰하는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다. 2026.11.16 ondol@yna.co.kr(끝)

작전판 든 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 임시 감독이 작전판을 들고 교체 투입될 선수들을 부르고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

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로베르트 모레노 감독(49·스페인)이 대한민국 사령탑 연장 계약 협상 중이란 외신 보도가 나왔다. 대한축구협회(KFA) 측은 "결정된 것은 아무것도 없다"고 딱 잘라 선을 그었다.

스페인의 유력 기자인 마테오 모레토는 18일(이하 한국시각) 개인 계정을 통해 '모레노 감독이 한국 선수단의 지지를 바탕으로 2027년 아시안컵까지 팀을 계속 이끌 가능성을 열어뒀다. 협상이 진행 중'이라고 보도했다.

KFA는 당혹스러워하는 분위기다. KFA 관계자는 19일 스포츠조선과의 인터뷰에서 "결정된 것은 아무 것도 없다. KFA는 전력강화위원회를 곧 열어서 정식 절차대로 평가를 진행할 것이다. 평가가 잘 나오면 이사회에 올려 승인을 받은 뒤 최종 안내할 예정이다. 평가가 좋지 않으면 예정대로 11월 27일자로 계약은 종료된다"며 "전강위는 계약 종료 시점 전에는 진행하기 위해 일정을 조율하고 있다. 빠르면 20일, 그렇지 않으면 다음주 중 진행될 예정"이라고 설명했다.

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한국 축구는 2026년 크게 휘청였다. 내부 분열에 외풍까지 겹쳐 추락을 거듭했다. 그럼에도 축구는 계속돼야 했다. 모레노 감독이 임시로 한국의 지휘봉을 잡았다. 당초 계약은 9~11월 A매치 6경기. 다만, KFA는 이 결과에 따라 평가를 거쳐 내년 1월 아시안컵까지 지휘봉을 맡길 수 있는 조항을 계약서에 넣었다.

변수가 발생했다. 아시아축구연맹(AFC)은 내년 1월 7일 사우디아라비아에서 개막 예정이던 2027년 아시안컵을 2027년 12월 23일부터 치르기로 연기했다. 개최국 정세 불안 때문이다. 자연스레 모레노 감독의 거취도 불투명해졌다. KFA는 회장 공석 상태에서 모레노 감독과의 계약 연장을 결정하기 부담스러운 상황이기 때문이다. KFA는 12월 18일 협회장 선거를 진행할 계획이었다. 하지만 국제축구연맹(FIFA)이 KFA가 K-축구 혁신위원회의 권고에 따라 추진해 온 선거 제도 개혁안에 대해 우려의 목소리를 낸 것이다. 결국 연내 선거가 무산됐다.

카타르전 앞둔 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 훈련을 지켜보고 있다. 2026.11.16 ondol@yna.co.kr(끝)

어두운 표정의 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 한국 대표팀 임시 감독이 생각에 잠겨 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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모레노 감독은 6경기에서 3승1무2패를 기록했다. 선수 파악 등 시간이 부족했던 부분은 있지만, 경직된 전술로 답답한 플레이를 선보여 비난을 받았다.

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모레노 감독은 자신에게 주어진 6경기를 모두 마친 뒤 "전체적으로 계약기간 동안 팬들로부터 사랑받는 느낌을 받아 행복했다"고 말했다. 그는 '대표팀을 다시 맡을 가능성'에 대한 질문에 "당연히 그런 가능성을 생각하고 있다. 더 많은 부분에서 돕고 개선할 수 있다는 자신감이 있다"며 "단기가 아닌 장기 프로젝트로 진행돼야 한다. 모든 한국 선수를 분석하고, 어떤 선수가 도움이 될지 분석하려면 장기적으로도 시간이 많아야 한다. 결국 시간과 신뢰가 중요하다. 어떤 감독이 대표팀을 맡아도 그런 조건이 충족되면 대표팀에 도움을 줄 수 있다고 본다"고 말했다. 일단 모레노 감독은 스페인으로 귀국해 상황을 지켜보고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com