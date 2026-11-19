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[스포츠조선 이현석 기자]FC안양이 '2026 FC안양 후원인의 밤' 행사를 성황리에 마무리했다.

FC안양은 지난 18일 AC호텔 바이 메리어트 서울 금정에서 구단의 발전과 성장을 위해 아낌없는 성원을 보내준 후원사들을 초청해 감사의 마음을 전하고, 한 해 동안의 동행을 되돌아보는 시간을 가졌다.

이번 행사는 2026시즌 FC안양과 함께한 후원인들의 지속적인 관심과 지원에 감사를 표하고, 구단과 후원인 간의 유대감을 더욱 강화하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 FC안양 최대호 구단주와 유병훈 감독, 주장 이창용, FC안양 후원사 관계자 등 총 80여 명이 참석했다. FC안양과 후원사들은 올 시즌 구단이 걸어온 발자취를 함께 돌아보며 FC안양의 성장과 발전을 위해 서로가 함께해 온 시간의 의미를 되새겼다.

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특히 FC안양은 구단의 발전을 위해 물심양면으로 힘을 보탠 효성중공업, 평촌서울나우병원, 오상헬스케어, NH농협은행 안양시지부, 도너랜드, 브이엑스 등 6개 후원사에 감사패를 전달했다. FC안양은 후원사들의 지속적인 관심과 지원에 감사의 뜻을 전하며 앞으로도 굳건한 동반자 관계를 이어갈 것을 약속했다.

FC안양 최대호 구단주는 "FC안양이 한 해 동안 쉼 없이 달려올 수 있었던 것은 구단을 향해 변함없는 믿음과 애정을 보내주신 후원사 여러분 덕분"이라며 "FC안양과 함께해 주신 모든 후원사 여러분께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 후원사 여러분의 성원에 보답할 수 있도록 더욱 발전하는 구단이 되겠다"고 밝혔다.

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한편, FC안양은 오는 21일, 포항스틸야드에서 포항스틸러스와 리그 36라운드를 치른다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com