2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 오현규가 자신의 득점이 파울 판정이 나자 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 공격수 오현규(베식타시)가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 관심을 받고 있다.

영국 언론 '팀토크'는 19일(이하 한국시각) '토트넘이 겨울 이적 시장을 앞두고 한국인 공격수 오현규를 포함한 여러 선수를 지켜보고 있다. 오현규는 손흥민(LA FC)이 적극적으로 추천한 선수'라고 보도했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

로베르토 데 제르비 감독이 이끄는 토트넘은 2026~2027시즌 EPL 개막 10경기에서 3승3무4패(승점 12)를 기록했다. 20개 팀 가운데 11위에 랭크됐다.

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초반은 좋지 않았다. 토트넘은 개막 6경기에서 3무3패를 기록하며 주춤했다. 기류가 바뀌었다. 최근 4경기에서 3연승을 포함, 3승1패로 상승세를 탔다. 순위를 끌어올렸다.

이 매체는 튀르키예 언론 '튀르키예 가제테시'의 보도를 인용해 '오현규는 EPL 구단들의 관심을 받고 있다. 토트넘도 그를 관찰한 것으로 알려졌다. 그는 제한된 출전 시간 속에서도 4골-3도움을 기록했다. 그라운드에 나설 때마다 인상적인 활약을 펼쳤다. 베식타시는 현재 오현규를 매각할 계획이 없다. 최소 3000만 유로(약 2500만 파운드) 정도의 제안이 들어온다면 상황은 달라질 수 있다'고 했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 오현규가 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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'팀토크'는 '지난달 튀르키예 현지 보도에 따르면 토트넘의 전설인 손흥민이 국가대표 동료인 오현규를 구단에 추천한 것으로 알려졌다. 실제로 손흥민은 오현규의 성장세, 그가 토트넘에 적합한 선수라는 점을 구단 측에 언급한 바 있다. 베식타시는 여전히 오현규에 대한 입장에 변함이 없다. 하지만 이제는 구체적인 이적료 규모가 드러나면서 이적 가능성의 문이 열릴 수도 있게 됐다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com