홈 최종전을 앞두고 공개된 부산 선수단 메시지 영상 속 선수들. 왼쪽부터 구상민 안현범 김진혁. 사진제공=부산 아이파크

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[스포츠조선 최만식 기자] K리그2 부산 아이파크가 준플레이오프(PO) 염원을 운명의 홈 최종전에서 특별 이벤트에 담았다.

부산은 오는 21일 오후 2시 구덕운동장에서 충북 청주FC와 2026시즌 정규리그 홈 최종전(33라운드)을 갖고 준PO 진출 여부를 확정한다.

정규리그 2경기를 남겨둔 현재 승점 48점(14승6무10패)으로 5위인 부산은 청주전에서 승리할 경우 최소 6위를 확보하게 된다.

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올 시즌 K리그2는 1, 2위팀이 1부리그로 다이렉트 승격하고, 3~6위팀이 K리그2 플레이오프를 치른다. 3-6위, 4-5위의 준PO를 한 뒤 승리 팀끼리 PO를 치러 승리 팀은 승격하고, 패한 팀은 K리그1 최하위와 승강 PO를 치는 방식이다.

부산은 올 시즌 초반 선두권 행진을 하며 이른바 '돌풍'을 일으켰다가 후반기 들어 다소 실망스러운 성적표를 내밀었지만 준PO 진출을 통해 마지막 희망을 이어간다는 각오다.

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2026시즌 운명이 걸린 홈 최종전에서 팬과 선수단이 함께 달성하자는 염원을 이벤트로 표현하기로 했다. 그래서 설정된 이벤트 주제가 'RUN FOR 3 POINTS'다. '부산, 끝까지 함께'라는 메시지를 담았다.

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팬들이 달리는 3km와 선수단이 목표로 하는 승점 3점을 연결한 러닝 인증 챌린지다. 러닝 인증 챌린지는 달리기를 좋아하는 팬이면 누구나 참여할 수 있다. 오는 21일까지 3km를 달린 뒤 운동 기록을 개인 인스타그램에 올리고, 부산 구단 공식 SNS 계정을 태그와 필수 해시태그 '#부산끝까지함께'를 덧붙이면 된다. 구단은 참여자 대상으로 추첨을 통해 팬스타 크루즈 승선권, 아이프리브 캐리어 등 다양한 경품을 선물할 예정이다.

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러닝 인증을 완료하고 경기장을 방문한 선착순 300명에게는 부산 아이파크 전용 웰컴 패키지를 제공하고, 하프타임에도 푸마 러닝화, 러닝캡 등 경품 행사를 선보인다.

부산 아이파크 전성진이 홈 최종전 장외 포토월에 전시될 자필 각오를 들어 보이고 있다. 사진제공=부산아이파크

여기에 21일 오전 9시 부산 대저생태공원에서 열리는 기부 마라톤 '기브런(GIVE RUN) 2026 in 부산'과 연계해 기브런 참가자들이 마라톤을 마친 뒤 구덕운동장을 방문할 경우 다양한 혜택을 제공하는 연계 프로그램을 운영하기로 했다.

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준PO를 향한 실천을 팬에게서만 그칠 수는 없다. 감독-선수단이 동참하기로 했다. 이들은 홈 최종전 각오를 담은 영상을 찍고 자필 메시지를 작성했다.

구상민 안현범 김진혁은 메시지 영상을 통해 홈 최종전에 임하는 각오와 팬들의 응원을 당부했고, 해당 영상을 구단 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개했다.

이와 함께 감독과 선수단이 작성한 자필 각오는 경기 당일 장외 이벤트존에서'선수단 홈 최종전 각오 포토월'을 통해 전시하고, 팬들은 현장에서 메시지를 확인하고 기념사진을 촬영할 수 있도록 했다.

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부산 구단은 "정규리그 마지막 홈경기를 앞두고 선수단의 각오를 팬들과 공유하고, 하나된 마음으로 승리를 향해 나아가고자 이번 캠페인을 준비했다. 마지막까지 팬과 선수단이 함께 힘을 모으길 바란다"라고 말했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com