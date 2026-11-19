14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 한국이 파라과이에 2대 0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 건네고 있는 대표팀 이강인. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.14/

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[스포츠조선 강우진 기자]축구대표팀을 둘러싼 불화설이 올해 마지막 경기를 끝으로 소강상태에 접어들었다.

'대표팀 5총사'의 공동 성명이 논란 종식에 큰 역할을 한 만큼 이제는 각자의 소속팀에서 제 역할을 다해야 하는 시기다.

손흥민(34·LA FC), 김민재(30·바이에른 뮌헨), 이강인(25·아틀레티코 마드리드), 이재성(34·마인츠), 황희찬(30·샬케)은 19일 현재 소속팀으로 복귀해 다음 일정을 준비하고 있다. 특히 이강인과 김민재, 그리고 이재성은 긍정적인 흐름을 이어갈 가능성이 있다. 다만 손흥민과 황희찬은 상황을 좀 더 지켜봐야 한다.

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10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 쿠웨이트의 2026년 북중미월드컵 아시아 3차예선 B조 최종전. 대한민국이 4대0 승리를 거둔 후 열린 월드컵 진출 축하행사에서 이강인이 감사 인사를 전하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.10/

향후 전망이 가장 밝은 선수는 이강인이다. 11월 A매치 2연전에서도 대표팀의 핵심 자원으로 활약한 그는 아틀레티코에서 시즌 내내 붙박이 주전으로 뛸 가능성이 크다. 이강인은 팀에 합류한 이후 리그 12경기에 모두 출전했다. 총 출전 시간을 경기수로 나누면 경기당 평균 60분 이상을 소화했다고 볼 수 있다. 아틀레티코(승점 28점)가 스페인 프리메라리가 선두인 바르셀로나(승점 33점)를 바짝 추격하고 있는 만큼 이강인은 팀의 우승 도전에 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

김민재도 상승세를 탔다. 지난 시즌 뮌헨에서 3옵션으로 분류됐던 그의 입지가 이번 시즌에도 확 달라졌다. 다요 우파메카노(뮌헨)가 확실한 주전 센터백 자리를 굳힌 것은 맞지만, 그의 파트너 자리를 두고 김민재와 요나탄 타(뮌헨)가 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 김민재는 유럽챔피언스리그(UCL)에서도 중용되면서 지난 시즌보다 확실한 신뢰를 받고 있다.

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이재성도 소속팀에서 주전 선수로 꾸준히 활약 중이다. 왕성한 활동량과 다양한 포지션 소화 능력으로 매경기 선발 명단에 이름을 올리고 있다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

반면 대표팀 주장 손흥민의 전망은 흐리다. 지난 A매치 2연전 내내 손쉬운 찬스도 놓칠 정도로 골 결정력이 바닥을 치고 있다. 이는 이번 시즌 소속팀에서도 나타났던 모습이다. 지난 시즌 10경기 9골을 몰아넣던 손흥민의 득점력은 올해 자취를 감췄다. 그는 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 31경기에서 7골을 넣는 데 그쳤다. 자신감이 줄어들면서 슈팅이 아닌 패스로 공격 기회를 끝내는 경우가 많아졌다. 같은 기간 15개의 도움을 올린 이유다. LA FC는 포스트시즌에 돌입한다. 손흥민의 득점력이 살아나지 않는다면 우승으로 향하는 길은 험난할 수밖에 없다.

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황희찬은 5총사 중 가장 반등이 시급한 선수다. 8경기에 출전했지만, 1도움이 전부다. 더구나 소속팀은 독일 분데스리가 강등권에 위치해 있다. 지금의 페이스라면 근래 얻어낸 주전 자리마저 위태로울 지경이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com