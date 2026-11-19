사우디전 앞둔 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 이강인이 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.12 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 또 다시 '독박축구'를 하게됐다. '팀 동료' 아데몰라 루크만이 부상으로 이탈했다.

아틀레티코 마드리드는 18일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 '루크만이 무릎을 부상했다. 그는 나이지리아 축구대표팀 경기 중 무릎에 심각한 염좌 부상을 했다. 나이지리아 의무팀은 당초 그가 경미한 염좌를 입었다고 밝혔다. 하지만 구단 의료진이 다시 진찰하고 추가 검사를 진행한 결과 부상의 정확한 정도가 확인됐다. 루크만는 앞으로 물리치료와 재활 훈련을 진행할 예정이다. 경기 복귀 시점은 부상 회복 경과에 따라 결정될 것'이라고 공식 발표했다.

드리블하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 드리블을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 23일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 콜리세움 알폰소 페레즈에서 헤타페와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기를 치른다.

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반전이 필요하다. 아틀레티코 마드리드는 지난 9일 홈에서 열린 FC바르셀로나와의 대결에서 1대2로 역전패했다. 아틀레티코 마드리드는 이날 승리 시 1위로 도약할 수 있었다. 하지만 패배를 떠안으며 3위에 자리했다.

epa13351190 Atletico de Madrid's Ademola Lookman (L) in action against Bayern Munich's Konrad Laimer during the UEFA Champions League soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich, in Madrid, Spain, 03 November 2026. EPA/JUANJO MARTIN

아틀레티코 마드리드는 11월 A매치 휴식기 이후 치르는 첫 경기에서 승리를 정조준한다. 하지만 일부 선수의 부상으로 상황이 여의치 않다.

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스페인 언론 '마르카'는 '루크만은 나이지리아 축구대표팀이 발표한 것보다 더 심각한 것으로 나타났다. 루크만는 최소 한 달 동안 경기장을 떠날 것으로 보인다. 12월 3일 열리는 FC바르셀로나와의 경기에도 나서지 못할 수 있다'고 했다.

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이강인은 시즌 초반 훌리안 알바레즈가 경기에 나서지 못했을 때에 이어 또 한번 '독박축구'를 할 가능성 발생했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com