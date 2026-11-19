사진=대한축구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]이변은 없었다. 이강인(아틀레티코 마드리드)이 2연속 아시아 '올해의 국제 선수'가 됐다.

이강인은 19일(한국시각) 태국 방콕에서 열린 2026년 아시아축구연맹(AFC) 어워즈에서 올해의 남자 국제선수상의 영광을 안았다. 이로써 이강인은 지난해에 이어 2연속 수상의 영광을 안았다.

대한축구협회도 '세계 무대에서 빛난 이름, 대한민국 이강인. 끊임없는 도전과 빛나는 활약으로 아시아 축구의 위상을 높인 이강인 선수가 AFC 올해의 국제선수상을 수상했습니다. 세계가 주목한 이 순간, 대한민국 축구의 이름으로 함께할 수 있어 더욱 뜻깊습니다. 자랑스러운 이강인 선수의 수상을 진심으로 축하합니다'라고 했다.

Advertisement

14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 한국이 파라과이에 2대 0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 건네고 있는 대표팀 이강인. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.14/

'올해의 국제선수상'은 아시아 밖에서 뛰는 AFC 회원국 선수 중 한 해 동안 가장 빼어난 실력을 보여준 이에게 주는 상이다. 한국 선수로는 손흥민(LA FC)이 2015, 2017, 2019, 2023년 총 4회 수상했다. 김민재(바이에른 뮌헨)는 2022년에 영광을 안았다. 이번엔 이강인과 황인범(포르투)이 후보에 이름을 올렸다. 일본의 우에다 아야세(릴)와 수상을 다퉜다.

사우디전 앞둔 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 이강인이 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.12 ondol@yna.co.kr(끝)

이강인은 2025~2026시즌 파리생제르맹(PSG·프랑스)에서 뛰면서 유럽챔피언스리그(UCL)와 프랑스 리그1 등의 우승에 기여했다. 올 시즌을 앞두고 아틀레티코 마드리드로 이적해 활약을 이어가고 있다. 대표팀에서도 핵심으로 맹활약 중이다.

Advertisement

그는 17일 열린 카타르와의 친선 경기에서도 선발로 나서 한국의 1대0 승리에 앞장섰다. 2026년 마지막 A매치를 마친 이강인은 "올해 마지막 A매치라는 느낌이 나지 않는다. 선수들이 다 같이 열심히 뛰고 소통하며 최대한 대표팀에 도움이 되려고 했던 대표팀 소집이었다. 기분 좋고 행복하게 지냈다"고 말했다.

Advertisement

이어 "선수들끼리 뭉치고 잘 지내야만 좋은 시너지가 날 수 있다는 것을 선수들이 잘 알고 있다. 냉정하게 얘기하면 대표팀 밖에서 일어나는 일은 선수들이 컨트롤 할 수 없는 만큼 최대한 신경을 쓰지 않으려고 한다. 선수들은 항상 좋은 모습을 보여 드리려고 최선을 다한다. 선수들이 최대한 서로 도우면서 긍정적인 분위기를 만든다면 더 발전하는 대표팀이 되지 않을까 싶다"고 덧붙였다.

Advertisement

이강인은 이제 소속팀으로 돌아가 다음 경기를 준비한다. 디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 23일 스페인 마드리드의 콜리세움 알폰소 페레즈에서 헤타페와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기를 치른다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com