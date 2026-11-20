사진=AFC 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 대한민국 축구 새 역사를 작성했다. 2년 연속 아시아축구연맹(AFC) 올해의 국제선수상을 받았다.

AFC는 19일(이하 한국시각) 태국 방콕에서 열린 2026년 AFC 어워즈에서 올해의 국제선수상 남자 수상자로 선정됐다. 이강인은 지난해에 이어 2년 연속 수상의 영광을 안았다. 이 상을 2년 연속 받는 것은 이강인이 처음이다.

'올해의 국제선수상'은 아시아 밖에서 뛰는 AFC 회원국 선수 중 한 해 동안 가장 빼어난 실력을 보여준 이에게 주는 상이다. 한국 선수로는 손흥민(LA FC)이 2015, 2017, 2019, 2023년 총 4회 수상했다. 김민재(바이에른 뮌헨)는 2022년에 영광을 안았다.

Advertisement

이강인은 황인범(포르투), 일본의 우에다 아야세(릴)와 수상을 다퉜다. 이강인은 2025~2026시즌 파리생제르맹(PSG·프랑스)에서 뛰면서 유럽챔피언스리그(UCL)와 프랑스 리그1 등의 우승에 기여했다. 올 시즌을 앞두고 아틀레티코 마드리드로 이적해 활약을 이어가고 있다. 대표팀에서도 핵심으로 맹활약 중이다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

스페인 언론 '아스'는 '이강인이 2년 연속 AFC 어워즈에서 올해의 국제선수상을 받은 첫 번째 선수가 됐다. 이 자리에는 지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장도 참석했다. PSG에서 뛰다 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 이 상을 2년 연속 수상한 최초의 선수가 됐다'고 보도했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 이강인이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

Advertisement

이강인은 대표팀에서도 핵심으로 활약하고 있다. 그는 2026년 마지막 A매치를 마친 뒤 "올해 마지막 A매치라는 느낌이 나지 않는다. 선수들이 다 같이 열심히 뛰고 소통하며 최대한 대표팀에 도움이 되려고 했던 대표팀 소집이었다. 기분 좋고 행복하게 지냈다"고 말했다.

Advertisement

이어 "선수들끼리 뭉치고 잘 지내야만 좋은 시너지가 날 수 있다는 것을 선수들이 잘 알고 있다. 냉정하게 얘기하면 대표팀 밖에서 일어나는 일은 선수들이 컨트롤 할 수 없는 만큼 최대한 신경을 쓰지 않으려고 한다. 선수들은 항상 좋은 모습을 보여 드리려고 최선을 다한다. 선수들이 최대한 서로 도우면서 긍정적인 분위기를 만든다면 더 발전하는 대표팀이 되지 않을까 싶다"고 덧붙였다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com