사진=맨유 구단 공식 계정 캡처

FAYETTEVILLE, GEORGIA - NOVEMBER 13: Head coach Mauricio Pochettino of the United States Men's National Soccer Team speaks to the media during a press conference after announcing his resignation at Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center on November 13, 2026 in Fayetteville, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]맨유(잉글랜드)가 마우리시오 포체티노 감독 체제의 시작을 알렸다. 하지만 시작부터 논란이 발생했다.

영국 언론 '더선'은 20일(이하 한국시각) '포체티노 감독이 맨유 첫 훈련을 진행했다. 하지만 드론으로 몰래 촬영돼 온라인에 유출됐다. 심각한 보안 허점이 드러났다'고 보도했다.

맨유는 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막 10경기에서 1승5무4패(승점 8)를 기록하는 데 그쳤다. 20개 팀 가운데 18위에 머물러 있다. 결단을 내렸다. 마이클 캐릭 감독과 결별하고 포체티노 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 포체티노 감독은 23일 영국 리버풀의 안필드에서 열리는 리버풀과의 원정 경기에서 맨유 사령탑 데뷔전을 치른다.

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MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 19: (EXCLUSIVE COVERAGE) Head Coach Mauricio Pochettino of Manchester United speaks to the squad ahead of a training session at Carrington Training Ground on November 19, 2026 in Manchester, England. (Photo by Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

맨유는 '포체티노 체제'에서 훈련에 돌입했지만, 문제가 발생했다. '더선'은 '포체티노 감독의 첫 훈련이 드론을 통해 몰래 촬영돼 공유되는 사건이 발생했다. 심각한 보안 유출 사고가 벌어졌다. 드론은 훈련 장면 12분 분량을 포착했다. 해당 영상은 이후 동영상 사이트에 공개됐다. 영상에는 포체티노 감독이 선수들을 지도하는 모습이 담겨 있다. 촬영자는 영상에 해설을 덧붙였다. 자신의 프로필을 통해 과거 자신이 촬영한 영상이 맨유 구장의 홍보 영상에 사용된 적이 있다고 밝혔다. 또 다른 정규 규격 경기장에서는 선수들이 상대 팀을 상징하는 것으로 보이는 마네킹 사이로 각자 위치에 배치돼 있고, 코치 두 명이 이들에게 지시를 내리는 모습이 포착됐다. 이들이 선발 명단 아니냐는 추측이 제기됐다. 이후 포체티노 감독이 선수들을 불러모아 훈련 내용을 정리하는 모습이 담겼다. 이 그룹에는 해리 매과이어, 코비 마이누 등 주전 선수들이 포함돼 있었지만, 조슈아 지르크제이와 해리 애머스 등은 올 시즌 EPL 경기에서 선발로 나선 적이 없다'고 했다.

FILE - United States head coach Mauricio Pochettino walks off the field after the United States lost a World Cup round of 16 soccer match against Belgium in Seattle, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr, File) FILE PHOTO

해당 영상을 게시한 채널은 이후 성명을 통해 '이곳(맨유 훈련장)은 비행 제한이 없는 공역이라 누구나 비행할 수 있다. 드론은 항상 조종자의 시야 범위 내에 있었고, 사람 위나 근처를 비행하지도 않았다. 따라서 드론 사용을 규제하는 민간항공국(CAA)의 규칙에 비추어 볼 때 완전히 합법적인 비행이었다. 드론에는 필요한 표기가 제대로 돼 있다. 나도 관련 면허를 모두 갖추고 있고 공공 배상 책임 보험 등 필요한 보험에도 가입했다. 팀 소식이나 전술 유출 문제에 관해서 말씀드리자면, 당시 상황은 감독의 첫 훈련 세션이 시작된 지 30분이 지난 시점이었다. 현장에는 다수의 언론 매체가 나와 있었다. 그러니 이번 영상이 훈련과 관련해 공개되는 유일한 영상은 아닐 것'이라고 했다.

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한편, '더선'은 '맨유 구단 미디어 팀 역시 훈련 장면 일부를 촬영하지만, 중요한 세부 사항은 공개하지 않는다. CAA는 개인 주택이나 정원 내부와 같이 사람들이 사생활을 기대할 수 있는 장소에서 이러한 장치를 사용할 경우, 데이터 보호법을 위반할 가능성이 있다고 돼 있다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com