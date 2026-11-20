사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구 '샛별'이 등장했다. 2009년생 김지호(대전 하나시티즌 U-18)다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 19일(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드1에서 열린 우간다와의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 1차전에서 3대0으로 이겼다.

48개국이 참가한 이번 대회는 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1·2위 24개 팀, 그리고 3위 팀 중 성적 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 진출해 경쟁을 이어간다.

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한국은 이번 대회에서 우간다-뉴칼레도니아-에콰도르와 B조에서 격돌한다. 22일 뉴칼레도니아, 25일 에콰도르와 대결한다.

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이날 한국은 4-2-3-1 포메이션을 꺼내들었다. 남이안(울산 HD U-18)이 최전방 공격수로 나섰다. 백건(충남신평고) 이인우(수원 삼성 U-18) 김지호가 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 한승민(전북 현대 U-18)과 정하원(FC서울 U-18)이 발을 맞췄다. 수비는 최재혁(강원FC U-18) 최민준(포항 스틸러스 U-18) 강무성(울산 HD U-18) 성민수(포항 U-18)가 담당했다. 골문은 장준영(포항 U-18)이 지켰다.

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한국은 경기 시작 8분 만에 김지호가 선제골을 꽂아넣었다. 이인우의 패스를 받은 김지호가 페널티 지역 오른쪽에서 날카로운 오른발슛으로 득점했다. 김지호는 대전 12세 이하(U-12) 팀을 시작으로 U-15, U-18 팀인 충남기계공고까지 거친 '성골 유스' 출신 선수다. 지난 4월엔 구단과 준프로 계약을 맺었다. 최근엔 '오스트리아 명문' 잘츠부르크 이적을 확정했다. 2027년 여름에 합류할 예정이다.

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한국은 후반 5분 상대 자책골로 격차를 벌렸다. 김지호의 측면 크로스에 이은 남이안의 슈팅이 상대 수비수 무자드 음발리레를 스쳐 골대 안으로 들어갔다. 점수 차를 벌린 한국은 후반 20분 백건 이인우 남이안 대신 임지성(전북 U-18) 안선현(포항 U-18) 김지우(부산 아이파크 U-18)를 넣어 체력 안배에 나서기도 했다. 한국은 후반 39분 안선현의 어시스트를 받은 김지우의 세 번째 득점을 묶어 승리했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com