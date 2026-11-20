epa13363791 Bryan Mbeumo of Manchester United in action during the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 김가을 기자]브라이언 음뵈모(맨유)가 비난의 중심에 섰다.

영국 언론 '더선'은 20일(이하 한국시각) '맨유 팬들은 마우리시오 포체티노 감독 부임 뒤 첫 훈련을 앞두고 밤늦게까지 게임을 즐긴 음뵈모를 맹비난했다'고 보도했다.

맨유는 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막 10경기에서 1승5무4패(승점 8)를 기록하는 데 그쳤다. 20개 팀 가운데 18위에 머물러 있다. 결단을 내렸다. 마이클 캐릭 감독과 결별하고 포체티노 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 포체티노 감독은 23일 영국 리버풀의 안필드에서 열리는 리버풀과의 원정 경기에서 맨유 사령탑 데뷔전을 치른다.

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Soccer Football - Premier League - Chelsea v Manchester United - Stamford Bridge, London, Britain - October 31, 2026 Manchester United's Bryan Mbeumo in action with Chelsea's Wesley Fofana Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

논란이 벌어졌다. '더선'은 '포체티노 감독의 구상 속에서 핵심 역할을 노리고 있는 음뵈모는 자신의 개인 계정에 사진 한 장을 올렸다. 게임 타이틀 화면이 탐겨있었다. 라이벌인 리버풀과의 중요한 경기를 며칠 앞둔 상황에서 음뵈모의 게시물을 확인한 맨유 팬들은 분노를 감추지 못했다'고 했다.

이 매체에 따르면 맨유 팬들은 '팀이 강등권에 있는 이유가 바로 이거다. 선수들이 전혀 진지하지 않다', '팬들은 리버풀전 때문에 잠도 이루지 못하고 있다. 그런데 음뵈모는 한가하게 게임이나 하고 있다. 이 팀 때문에 정말 미치겠다', '선수들이 지금 무슨 짓을 하고 있는지 봐야한다', 'EPL 18위다. 선수들의 사생활을 존중하지 않는 건 아니지만, 지금은 축구에 집중해야 할 때 아닌가' 등의 반응을 보였다.

사진=맨유 구단 공식 계정 캡처

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한편, 맨유의 지휘봉을 잡은 포체티노 감독은 "지금은 기회라고 생각한다. 맨유의 감독을 맡는 것은 특권이며, 우리는 시간을 낭비할 여유가 없다. 경기에 나설 준비를 마쳐야 한다. 지금은 휴식을 고민하거나 잠을 걱정할 때가 아니다"라고 말했다. 음뵈모는 올 시즌 리그 10경기에서 4골을 넣었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com