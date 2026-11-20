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[이천=스포츠조선 전영지 기자]"수원FC 위민 최유리 선수가 키플레이어다."(지소연 수원FC 위민 주장] "이정인 선수의 활약을 기대한다."(김도연 세종 스포츠토토 주장)

'WK리그 명가' 수원FC 위민과 세종 스포츠토토가 W코리아컵 초대 우승 역사를 목표로 한판 승부를 펼친다.

W코리아컵은 한국 여자축구의 저변 확대를 위해 올해 대한축구협회가 신설한 대회다. 경기도 재정후원으로 시범 운영되는 첫 W코리아컵은 대한축구협회와 경기도축구협회가 공동 주최한다. WK리그 8개 팀과 대학부 7개 팀 등 총 15개 팀이 지난 6월부터 경쟁해왔고, 지난달 11일 준결승에서 서울시청을 5대0으로 꺾은 수원FC 위민과 인천 현대제철을 2대1로 꺾은 세종 스포츠토토가 결승에 진출했다. W코리아컵 우승팀은 초대 우승 타이틀과 함께 우승 상금 3000만 원을 받게 된다.

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21일 경기도 이천종합운동장에서 펼쳐질 결승전을 하루 앞두고 박길영 수원FC 위민 감독, 주장 지소연, 윤덕여 세종 스포츠토토 감독, 주장 김도연이 나란히 공식 기자회견에 나섰다. 2015년 캐나다여자월드컵 사령탑이었던 윤덕여 감독과 올 시즌 리그 1강, AWCL 4강 수원을 이끈 명장 박길영 감독, 그리고 대한민국 여자축구의 공수 베테랑 지소연, 김도연이 모처럼 한자리에 함께 했다.

이틀 전 WK리그 챔피언결정전에서 '3위' 경주한수원에 0대1로 패하며 리그 우승컵을 내준 수원은 W코리아컵에서 '1강'의 자존심 회복에 나섰다. 토너먼트 강자 윤덕여 감독의 스포츠토토 역시 또 한번의 언더독 반란을 다짐하고 있다. 윤덕여 감독은 "챔피언결정전을 예의주시했다. 경기를 통해서 얻은 답이 충분히 있다. 우리 선수들과도 그 생각을 공유했다"며 자신감을 표했다. "수원은 굉장히 공격적인 팀이고 리그에서 가장 많은 득점을 했지만 24실점 중 16점이 세트피스 실점이다. 그런 부분은 집중적으로 파고 들겠다"고 선전포고 했다. 박길영 감독은 "뼈아픈 패배이기도 하고 엊그제 일이기 때문에 우리 선수들 멘탈이 썩 좋지 않은 건 사실"이라면서도 "중요한 건 다 지나간 일이고 우리가 겪어내야 할 일이다. 내일 결승전에선 다 잊어버리고 선수들과 마지막 트로피 들어올릴 기회"임을 분명히 했다. "이럴 때 멘탈을 잘 잡는 것도 어린 선수들이 성장하는 길이다. 지소연 선수도 그렇고 다 마음은 아팠지만 어제 충분히 휴식하면서 그런 부분을 잘 날렸다. 단판경기에서 선수들이 얼마나 멘탈, 체력을 회복해야 할지가 과제다. 잘 회복한다면 충분히 승산이 있다"고 자신했다.

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국대 레전드 지소연과 김도연은 내일 결승전에서 가장 기대되는 키플레이어를 직접 지목했다. 지소연은 "우리 팀 키플레이어로 최유리 선수를 꼽겠다. 부상에서 회복하면서 내일은 정말 기대를 하고 있다. 아니 기대보다는 해줘야 한다"고 힘주어 말했다. "어린 선수로는 전민지, 윤수정 선수가 있지만 두 선수에 대해선 아직 이야기하고 싶지 않다. 아직 더 많이 성장해야 한다"고 선배로서 냉정한 자극제를 건넸다. 스포츠토토 센터백 김도연은 "사실 저는 저를 키플레이어라고 말하고 싶다. 수원 공격진이 너무 뛰어나기 때문에 수비가 키플레이어 역할을 해줘야 한다"며 웃었다. "이어 어린 선수를 꼽자면 사실 아직 누가 경기를 뛸지 모른다. (준결승에서 맹활약한) 이정인 선수를 꼽겠다. 신체능력도 뛰어나고 초반보다 지금 훨씬 더 자신감이 올라온 것이 보인다"고 했다.

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아래는 W코리아컵 결승전 일문일답 전문이다.

이천=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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-W코리아컵 결승전 소감 및 각오

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[박길영 감독]역사적인 한 페이지를 장식할 수 있는 날이다. 잘 준비했다. 역사적인 첫 트로피를 들어올리도록 최선을 다하겠다 .

[주장 지소연]또 한번의 결승전에서 좋은 결과 얻기 위해 최선을 다하겠다. 많이 설렌다.

[윤덕여 감독]먼저 여자축구를 관심과 사랑 주셔서 많이 와주신 기자분들 감사드린다. 영광스러운 자리에 함께할 수 있어서 선수들에게 무엇보다 고맙다. 우리가 결승전 앞두고 최고의 경기력을 위해 최선의 노력을 했다. 우리 선수들이 최선의 결과를 가져올 것이라 믿는다.

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[주장 김도연]영광스러운 자리에 있다는 것 자체가 설렌다. 대한축구협회에서 W코리아컵 개최해주셔서 감사드린다. 결승전에 올라온 만큼 우승컵 들어올릴 수 있도록 노력하겠다.

-스포츠토토의 경우 3주동안 경기 감각 떨어진 부분이 있는지.

[윤덕여 감독]리그가 종료되고 선수들이 많이 힘들어 했다. 회복에 중점을 뒀다. 훈련을 통해 챔피언전 준비하면서 연습경기 일정을 수원FC 위민과 똑같이 가져갔다. 경기 후 회복에 중점을 뒀다. 컨디션은 최고로 좋은 모습이다. 리그에서 성적은 부족했지만 사기가 높아져 있고 김도연 주장 등 선수들을 보면서 많은 내일의 희망을 갖고 오늘 이 자리에 오게 됐다.

[주장 김도연]리그에서는 절반을 이루고 절반을 놓쳤다. 두자릿수 간다고 플레이오프 가는 게 아니더라. 함께 여기까지 와준 선수들, 스태프들께 감사하다. 플레이오프 1-2차전 챔피언결정 1-2차전 일정에 맞춰 연습경기를 똑같이 하면서 훈련 플랜을 갖고 갔다. 결승전도 똑같이 준비했다. 3주동안 조용히 단단하게 준비한 것같다.

-리그에서 4차례 맞붙었는데 수원이 4승했다.

[박길영 감독]리그 4승은 중요치 않다. 단판승부에서 어떻게 집중력 있게 실수를 줄일지를 강조했다. 김도연 선수가 밀집수비를 할 것으로 말했는데 우리는 사이드를 공략하겠다.

[윤덕여 감독]올 시즌 상대 전적은 많이 부족하다. 4경기를 다시 봤고 공략할 부분을 잘 준비했다. 어떻게 공략할 것인지 준비했다. 4번의 부족함은 다 지나간 옛 경기다. 중요한 것은 내일 어떤 경기를 할 것이냐다.

-지소연 선수, 2026 FIFPRO 메리트 어워즈 후보 11인에 선정됐는데 소감, 그리고 W코리아컵에 의미에 대해.

기성용, 강가애 선수에 이어 후보로 선정돼 영광스럽다. 수상을 못하더라도 제가 할 일은 앞으로 계속해서 해나가겠다. W코리아컵은 제가 계속 말씀드린 것처럼 영국 첼시 위민에서 뛸 때 여자 FA컵처럼 대한민국에서 제일 큰, 정말 큰 대회가 되길 진심으로 바란다. 여자선수들이 뛸 무대가 넓어져서 만들어주신 분들께 감사드린다.-지소연 선수, 2026 FIFPRO 메리트 어워즈 후보 11인에 선정됐는데 소감, 그리고 W코리아컵에 의미에 대해.

기성용, 강가애 선수에 이어 후보로 선정돼 영광스럽다. 수상을 못하더라도 제가 할 일은 앞으로 계속해서 해나가겠다. W코리아컵은 제가 계속 말씀드린 것처럼 영국 첼시 위민에서 뛸 때 여자 FA컵처럼 대한민국에서 제일 큰, 정말 큰 대회가 되길 진심으로 바란다. 여자선수들이 뛸 무대가 넓어져서 만들어주신 분들께 감사드린다.

-챔피언결정전에서 리그 3위팀 경주한수원이 리그 1위팀 수원을 잡고 우승하는 '언더독의 반란'이 있었다. 때문에 수원에겐 내일 W코리아컵 우승(더블)이 더 절실할 것같고, 스포츠토토는 도전자로서 자신감을 갖게 될 것같은데.

[윤덕여 감독]챔피언결정전을 예의주시했다. 경기를 통해서 얻은 답이 충분히 있다. 우리 선수들과도 그 생각을 공유했다. 수원은 굉장히 공격적인 팀이고 리그에서 가장 많은 득점을 했지만 24실점도 했다. 이중 16점이 세트피스 실점이다. 그런 부분은 집중적으로 파고 들어야하지 않을까. 토너먼트 결승전에서 사소한 작은 실수가 경기의 승패를 좌우할 것이라 생각하고 있다.

[박길영 감독]트레이닝 하기 전에 라커룸에서 미팅을 했다. 뼈아픈 패배이기도 하고 엊그제 일이기 때문에 우리 선수들 멘탈이 썩 좋지 않은 건 사실이다. 중요한 건 지나간 일이고 우리가 겪어내야 할 일이다. 내일 결승전에선 다 잊어버리고 선수들과 마지막 트로피 들어올릴 기회다. 이럴 때 멘탈을 잡는 것도 어린 선수들이 성장하는 길이다. 지소연 선수도 그렇고 다 마음은 아팠지만 어제 충분히 휴식하면서 그런 부분을 잘 날렸다. 스포츠토토와는 작년엔 우리가 열세였다. 올해 리그에서 4승했지만 단판경기에서 선수들이 얼마나 멘탈, 체력을 회복해야 할지가 과제다. 잘 회복한다면 충분히 승산이 있다.

-양팀 주장 선수들이 꼽는 내일 결승전 키플레이어는?

[주장 지소연]저는 우리팀 키플레이어로 최유리 선수를 꼽겠다. 부상에서 회복하고 컨디션이 여러 모로 다운돼 있었는데 회복하면서 내일은 정말 기대를 하고 있다. 아니 기대보다는 해줘야 한다. 자신감도 있다. 최유리 선수가 키플레이어다. 어린 선수는 전민지, 윤수정 선수. 이틀 전에 함께 경기했다. 두 선수에 대해선 아직 이야기하고 싶지 않다. 아직 더 많이 성장해야 한다.

[주장 김도연]사실 저는 저를 키플레이어라고 말하고 싶다. 수원 공격진이 너무 뛰어나기 때문에 수비가 키플레이어 역할을 해줘야 한다. 어린 선수를 꼽자면 사실 아직 누가 경기를 뛸지 모른다. (준결승에서 맹활약한) 이정인 선수를 꼽고 싶다. 신체능력도 뛰어나고 초반보다 지금 훨씬 더 자신감이 올라온 것이 보인다.

-내년 브라질여자월드컵이 있다. 월드컵 16강을 이룬 선배 선수들로서 W코리아컵 결승을 준비하는 어린 후배선수들에게 해주고 싶은 말.

[주장 김도연]열심히 하면 누구나 대표팀 문을 두드릴 수 있다. 수원 선수들도 우리 스포츠토토 선수들도 월드컵이 6개월 넘게 남은 만큼 언제든 몸이 올라온다면 도전할 수 있다. W코리아컵 우승하고 이긴다는 생각으로 좋은 활약을 펼치면 대표팀에 들어갈 수 있다. 항상 대표팀에서도 팀에서도 더 열심히 노력하고 최선을 다해줬으면 좋겠다.

[주장 지소연]어린 선수들이 큰 대회를 통해 성장했으면 하는 바람이 크다. 어린 선수들이 부족한 부분도 많다. 경험 있는 선수들이 잘 이끌어가고 경험 공유하면서 서로 도와야 한다. 경기장에서 최선을 다했으면 좋겠다.

[박길영 감독]5월 AWCL 4강에서 맞붙은 북한 내고향축구단의 평균연령은 22~23세다. 내고향 팀이 어떤 훈련을 체계적으로 받는지 지도자가 어떤지 잘 모르지만 어쨌든 멘탈적 체력적으로 정말 강했다. 우리 어린 선수들도 생각과 태도를 바꿔야 한다. 국제대회 경쟁력에서 한참 떨어진다. 우리 어린 선수들이 스스로 부족한 걸 느껴야 하고 그럼으로써 더 성장하는 계기가 돼야 한다. 한국 여자축구의 책임감을 가져야 한다.

[윤덕여 감독]우리 여자축구 발전방향에 대해 협회에서 일할 때 이미 많은 토론을 했지만 개선된 부분은 찾기 쉽지 않다. 아쉽다. 여자축구 지도자로서 책임감을 느낀다. 경쟁력을 갖고 월드컵에 가려면 국내 리그 자체가 좀더 강화돼야 한다. 체력적, 기술적 멘탈적으로 모든 것이 머물러 있어서는 안된다. 세계적인 많은 팀이 제가 있을 때보다 훨씬 강해지고 훨씬 성장했다. 마음 아프다. 무엇보다 정말 많지않은 리그 팀, 선수들이 좀더 한국 여자축구의 희망을 볼 수 있게 하려면 작은 경기, 작은 시간도 헛되이 낭비할 수 없다는 생각으로 정말 열심히 준비해야 한다.

-김도연, 지소연 선수는 양팀의 주장이자 공수의 핵심 선수로 맞붙게 되는데 어떻게 공략할지.

[김도연]지소연 선수는 어렸을 때부터 봐온 후배이기도 하고 개인 기량이 너무 좋은 선수다. 저 혼자로서 막기는 감당이 안된다. 신담영, 이미연 등 수비 동료들과 미드필드 선미 지연 선수와 가운데서 협심해서 막으면 막을 수 있을 것같다. 다들 몸도 올라왔다. 잘 준비한 만큼 잘 잡아보겠다.

[지소연]스포츠토토는 굉장히 좋은 수비선수들을 보유하고 있다. 도연언니도 대표팀 오랜 시간 함께 해왔다. 서로 너무 잘 안다. 저희는 내일 어떻게 공략할 건지 비밀이다.