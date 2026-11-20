사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구에 새 재능이 등장했다. 2009년생 김지호(대전 하나시티즌 U-18)다. 일본도 부러운 시선을 숨기지 않고 있다.

일본 축구 전문 매체 '풋볼채널'은 20일 '대한민국 17세 이하(U-17)이 우간다를 잡았다. 유럽 명문팀 이적이 확정된 유망주가 선제골을 넣었다'고 보도했다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 U-17 축구대표팀은 19일(한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드1에서 열린 우간다와의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 1차전에서 3대0으로 이겼다.

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관심을 모은 선수 중 한명이 김지호다. 그는 대전 12세 이하(U-12) 팀을 시작으로 15세 이하(U-15), 18세 이하(U-18) 팀인 충남기계공고까지 거친 '성골 유스' 출신 선수다. 지난 4월엔 구단과 준프로 계약을 맺었다. 최근엔 '오스트리아 명문' 잘츠부르크 이적을 확정했다. 2027년 여름에 합류할 예정이다.

이날 4-2-3-1 포메이션의 2선 공격수로 선발 출전한 김지호는 전반 8분 선제골이자 결승골을 꽂아넣었다. 이인우(수원 삼성 U-18)의 패스를 받은 김지호가 페널티 지역 오른쪽에서 날카로운 오른발슛으로 득점했다. 김지호는 후반 5분 상대 자책골을 유도하기도 했다. 김지호의 측면 크로스에 이은 남이안의 슈팅이 상대 수비수 무자드 음발리레를 스쳐 골대 안으로 들어갔다.

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'풋볼채널'은 '한국은 지난 5월 열린 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵 8강에서 탈락했다. 하지만 월드컵에서 우간다를 상대로 오스트리아 강호 잘츠부르크 합류가 확정된 김지호의 선제골 등으로 크게 승리했다. 유럽 명문 구단 입단이 확정된 유망주가 대회 첫 경기에서 귀중한 선제골을 기록했다. 한국은 조 1위로 출발했다. 이 경기 결과 한국은 승점 3점, 득실차 +3으로 B조 1위로 올라섰다'고 했다.

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한국은 22일 뉴칼레도니아, 25일 에콰도르와 대결한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com